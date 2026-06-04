Крах «русского мира»: рівень довіри до РПЦ в Україні впав до історичного мінімуму

80% українців підтримують повний розрив зв’язків з Російською православною церквою в Україні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Оцінка релігійної ситуації в Україні”, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 4-9 травня.

Як свідчать результати опитування, більшість громадян також підтримує заборону релігійних організацій, пов’язаних із державою-агресором. Зокрема, 62% респондентів підтримують закон про обмеження діяльності релігійних організацій, афілійованих з Росією.

Крім того, 57% опитаних висловилися за заборону діяльності УПЦ, яка зберігає зв’язки з Російською православною церквою.

«Ми бачимо, що навіть віряни Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом розуміють ненормальність свого перебування в складі Російської православної церкви, очільники якої, принаймні, поставили своєю метою знищення української культури, ідентичності і державності. Так, прості люди в кращому випадку намагаються довести, що вони не мають відношення до злочинів, які благословляє патріарх Кирил, або прямо ставлять питання перед священноначаллям про необхідність розриву з Московським патріархатом», – зазначив під час презентації дослідження Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Дослідження також зафіксувало високий рівень підтримки посилення державного контролю у сфері релігійної безпеки. Так, 79% українців вважають, що держава повинна втручатися у діяльність релігійних організацій, якщо вона становить загрозу національній безпеці.

Водночас українці визнають відокремленість церкви від держави, але очікують, що всі релігійні інституції діятимуть у межах єдиного правового поля та загальних правил співжиття в країні.

«Українці підтверджують, що церква відокремлена від держави. Але при цьому українці так само ствердно говорять про те, що вона не відокремлена від країни і від загальних правил існування на території. Як будь-який інститут, вона так чи інакше підпорядковується спільним правилам співжиття на цій території. Українці не хочуть, щоб держава втручалася у внутрішньоцерковні справи, але українці чекають від держави правил гри, які мають забезпечуватись», — заявив Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості.

Окремо соціологи звернули увагу на ставлення громадян до митрополита Онуфрія. За результатами опитування, 67% респондентів підтримують застосування до нього санкцій через зв’язки з Російською православною церквою.

Також 60% опитаних позитивно ставляться до ідеї створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

Зафіксовані соціологами показники свідчать про суттєве послаблення позицій Російської православної церкви в Україні та рекордний рівень суспільної підтримки дистанціювання від структур, пов’язаних із Москвою.

Опитування проводилося 4–9 травня 2026 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). У дослідженні взяли участь 2000 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій та районів, де відсутній український мобільний зв’язок.

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