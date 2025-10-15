Схема розкрадання військового майна: двоє військовослужбовців та цивільна особа отримали підозру за систематичне привласнення дизельного палива на суму майже 58 тис. грн, інформує Завтра.UA.

Організована Схема Розкрадання

Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, спільно з Територіальним управлінням ДБР у місті Києві та УСБУ в Черкаській області, повідомили про підозру двом військовослужбовцям та одній цивільній особі за фактом привласнення військового майна.

Згідно з даними слідства, начальник складу пального та мастильних матеріалів однієї з військових частин, діючи з корисливих мотивів, організував корупційну схему систематичного розкрадання дизельного палива, яке належало частині.

Учасники та Механізм Злочину

До протиправної діяльності було залучено водія військової частини та цивільну особу, яка орендувала приміщення на території військового об’єкта.

Зловмисники діяли за чіткою схемою: під час перекачування пального вони залишали його частину в автоцистерні. Це викрадене пальне доставлялося в орендоване цивільною особою приміщення, де зливалося у підготовлені ємності. Надалі дизельне паливо незаконно збувалося цивільним особам за грошову винагороду.

Збитки та Відповідальність

Лише протягом квітня 2025 року учасники схеми зуміли привласнити 1670 літрів дизельного палива. Військовій частині було завдано збитків на суму майже 58 тисяч гривень. З цієї кількості 500 літрів було реалізовано на суму понад 19 тис. грн, а отримані кошти розподілені між підозрюваними.

Двом військовослужбовцям інкриміновано ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна).

Цивільній особі – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України (пособництво у привласненні військового майна).

Усіх підозрюваних викрито та затримано, їм обрано запобіжні заходи. Під час обшуку вилучено дизельне паливо, яке не встигли реалізувати. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років, що свідчить про високу суспільну небезпеку вчинених корупційних дій у сфері оборони.

