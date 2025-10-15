Зеленський невипадково «забув» про День заснування УПА, – експерт

Цього року 14 жовтня, в день створення Української повстанської армії, з боку влади не пролунало жодних офіційних заяв чи привітань. На це звертає увагу політичний експерт Володимир Цибулько. Своєю увагою оминув важливу історичну дату і Президент України Володимир Зеленський.

На думку Цибулька, така «мовчанка» є невипадковою, адже Зеленський жодного разу не згадав про бійців УПА навіть у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Експерт наголошує, що хоча 14 жовтня не входить до переліку державних свят, ця дата має глибокий сенс і вагу для національної пам’яті: «Такі дати є вагомими і пам’ятними самі по собі. Тим більше під час великої війни з російськими окупантами, боротьбі з якими присвятили себе легендарні українські вояки».

Цибулько вважає, що ігнорування очільником держави такої знаменної історичної дати є негативним сигналом для українського суспільства. «Я не схильний дорікати мовчанню. Хай воно залишиться на совісті тих, хто проігнорував знаменну дату. Добре, що сьогодні Україна бачить тих, в кому живе дух славетних воїнів. Тих, хто не забув, що таке боротьба за свободу», – наголошує експерт.

#упа #14жовтня #історія #війна #україна #цибулько #зеленський