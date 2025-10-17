Екстрені обмеження застосовані в низці регіонів через розпорядження НЕК “Укренерго” у п’ятницю, 17 жовтня. Екстрені відключення світла знову застосовують у Києві та низці областей України. Обмеження вводяться за розпорядженням НЕК “Укренерго” з метою стабілізації енергосистеми. Про це повідомляє ДТЕК, інформує Завтра.UA.

Де діють екстрені відключення

Згідно з інформацією “Укренерго”, аварійні відключення світла введені в таких регіонах:

Дніпропетровська область

Сумська область

Кіровоградська область

Крім того, за повідомленням ДТЕК, екстрені відключення також застосовані:

Київ

Київська область

«Сумиобленерго» підтвердило введення графіків аварійних відключень на території регіону для першої та другої черг споживачів. Варто зазначити, що під час екстрених відключень не діють графіки обмеження споживання, спрогнозовані заздалегідь.

Ситуація напередодні та прогнози

Напередодні, 16 жовтня, “Укренерго” повідомляло про аварійні знеструмлення у місті Київ та в десяти областях, а згодом компанія оголосила про екстрені відключення в усіх регіонах України.

Голова “Укренерго” Віталій Зайченко повідомив, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати ще протягом тижня. Споживачів закликали продовжувати економно використовувати електроенергію.