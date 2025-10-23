Європейський Союз ухвалив новий, 19-й пакет санкцій, спрямований проти енергетичної інфраструктури Росії, приєднавшись до зусиль США щодо обмеження здатності Москви фінансувати війну проти України. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Основний фокус: енергетика та «тіньовий флот»

Нові заходи ЄС, згідно із заявою Данії, яка головує в блоці, передбачають низку суттєвих обмежень:

Заборона імпорту ЗПГ: З 2027 року буде заборонено імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії.

З 2027 року буде заборонено імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії. Посилення обмежень для нафтових гігантів: Посилюється заборона на транзакції для двох великих російських нафтових компаній.

Посилюється заборона на транзакції для двох великих російських нафтових компаній. Санкції проти «Тіньового флоту»: Запроваджуються санкції проти ще 117 суден так званого «тіньового флоту», які Росія використовує для обходу попередніх обмежень на експорт нафти.

«Санкції мають реальний вплив і шкодять російській економіці. Росії дедалі важче фінансувати свою незаконну війну агресії проти України», – прокоментував міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Обхід санкцій та фінансовий сектор під прицілом

19-й пакет санкцій також суттєво розширює обмеження, спрямовані на запобігання обходу вже існуючих заходів:

Фірми-посередники: Санкції стосуватимуться 45 організацій, які допомагали Росії обходити санкції, включаючи 12 компаній, розташованих у Китаї та Гонконзі.

Санкції стосуватимуться 45 організацій, які допомагали Росії обходити санкції, включаючи 12 компаній, розташованих у Китаї та Гонконзі. Транспорт та страхування: Буде заборонено перестрахування вживаних російських літаків та суден.

Буде заборонено перестрахування вживаних російських літаків та суден. Банки та платежі: Запроваджується повна заборона на транзакції для п’яти російських банків, а також поширення заборони на транзакції на російські системи електронних платежів та банки третіх країн у Білорусі та Казахстані.

Перешкоди на шляху та синхронізація із США

Прийняття 19-го пакету санкцій було заблоковано протягом кількох тижнів через встановлені перешкоди з боку Австрії, Угорщини та Словаччини.

Заходи ЄС були ухвалені через день після того, як США оголосили про санкції проти російських нафтових гігантів ПАТ «Роснефть» та ПАТ «Лукойл», що свідчить про скоординовані дії західних партнерів щодо економічного тиску на Москву.

Раніше стало відомо, що проти екс-власника Дельта банку Лагуна застосували санкції – через співпрацю з росією.