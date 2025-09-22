Проти екс-власника Дельта банку Лагуна застосували санкції – через співпрацю з росією

Колишній власник збанкрутілого понад 10 років тому Дельта Банку Микола Лагун тепер перебуває під українськими санкціями за співпрацю з росією. Йдеться про ведення ним бізнесу, сплату податків в рф і на окупованих територіях, що є прямим фінансуванням збройної агресії проти України. Лагуну заблокували рахунки, заборонили платежі як від нього, так і на його користь, повністю зупинили виконання будь-яких економічних та фінансових зобов”язань. Про це йдеться в Указі Президента України №694/2025. Зокрема, прізвище Лагуна з його ідентифікаційним номером та датою народження вказано в додатку до рішення РНБО від 20 вересня 2025 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Раніше повідомлялось, що Лагун має російський паспорт, бізнес в росії та на окупованих територіях, сплачує податки за російськими законами.

В повідомленні на сайті Президента вказано, що рішення про санкції “синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді”. Згідно з текстом рішення РНБО, пропозиції щодо санкцій були внесені Службою безпеки України. Виконання санкцій покладено на Кабінет міністрів і Національний банк. “Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів”, – додається в рішенні РНБО.

У самому тексті додатку сказано, що на Лагуна тепер пошириться безстрокове позбавлення державних нагород України. І на десять років буде застосовано блокування активів (крім тих, які можна використати для погашення боргів перед Фондом гарантування вкладів), виведення капіталів з України, зупинення виконання фінансових та економічних зобовʼязань, заборонено участь в публічних закупівлях, вчинення правочинів щодо цінних паперів, набуття у власність земельних ділянок. Крім того, на Лагуна також поширується заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені).

Щонайменше у двох пунктах списку згадуються заборони для резидентів іноземних держав. Зокрема, це заборона участі у приватизації та оренді державного майна “резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах”; а також “заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність”.

Примітно також, що разом з Лагуном у списку перебувають переважно російські діячі: пропагандист Олександр Дюков, перший заступник міністра внутрішніх справ рф Андрій Кикоть, пропагандистка Катерина Мізуліна та інші.

Раніше ЗМІ неодноразово наголошували на необхідності запровадження проти Лагуна санкцій. Зокрема, йшлось про наявність у нього російського паспорта, ведення бізнесу на території росії за російськими законами, звʼязки із російськими посадовцями на кшталт голови Російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва. Також наголошувалось, що російський паспорт є і у матері неповнолітніх дітей Лагуна, колишньої голови правління Дельта банку Олени Попової. Разом вони проходять обвинуваченими в численних кримінальних справах про виведення коштів з Дельта банку. Загалом сума боргу Лагуна перед державними фінустановами, Нацбанком і Фондом гарантування вкладів становить понад 50 млрд грн.