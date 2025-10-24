Півник та курочка – горе-власники ТОВ «Комплекс Агромарс» Євген і Марина Сігал зазнали поразки в суді через свої шахрайські дії

Раніше ЗМІ повідомляли, що власники збанкрутілого агропромислового ТОВ «Комплекс Агромарс» вдались до відвертого шахрайства шляхом отримання позик у фізичних осіб під приводом порятунку бізнесу від фінансової кризи. Тепер замість того, аби шукати засоби повернути борг, вони витрачають кошти на адвокатів і намагаються відстрочити процес повернення позики , але й в суді зазнали поразки. Про це пише Інформатор.

Судова справа №755/13845/25, в межах якої позивач звернувся до суду щодо стягнення з подружжя боргу відповідно до договору позики в сумі 300 тис дол. , перебуває на розгляді у Дніпровському районному суді м.Києва

Варто зазначити, що дочка Єлізавета Сігал живе в Лондоні, володіючи 8-кімнатною квартирою в самому центрі столиці України по вул. Інститутській загальною площею 698 кв м. Також в її володінні поруч перебуває 3-кімнатна квартира площею 88 кв м.В тому ж будинку по вул. Інститутській інша донька Юлія Сігал володіє 5-кімнатною квартирою загальною площею 391 кв м., та ще одною 5-кімнатною квартирою по вул. Городецького площею 402 кв м.

Євген та Марина Сігал не готові розлучатися з нерухомим «приданим» своїх дітей аби погасити борги. Натомість вони витрачають кошти на адвокатськів, які безглуздим чином намагаються чинити юридичний супротив.

Відтак на засіданні, що відбулось 21.10 по справі №755/13845/25 так званим адвокатом Сігалів, було заявлено низку клопотань, в яких він спробував перекласти на суд свій обов’язок по наданню доказів, починаючи з витребування документів, які б свідчили про наявність у кредитора коштів на момент їх запозичення, закінчивши клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи.

Зазначені клопотання були заявлені з порушенням форми передбаченої Законом, безпідставні по суті та такі, які суперечать нормам цивільно процесуального кодексу.

Зміст зазначених клопотань говорить або про некомпетентність адвоката, як фахівця в сфері права, або про те, що обґрунтовані доводи на користь Сігалів взагалі відсутні, і це змушує винаходити та заявляти надумані клопотання, аби тільки затягнути процес та «не платити по рахункам».

З боку самого горе-власника ТОВ «Комплекс-Агромарс» Євгена Сігала це ще й цинічний та непорядний крок. Адже кому, як ні Сігалу краще за всіх відомо, що розписка на позику 300 тис дол написана його власною рукою….

Колишні працівники «Агромарсу» за безвідповідальне ведення бізнесу, абсурдні управлінські рішення та зверхнє ставлення до персоналу прозвали подружжя Сігал «півник та курочка».

Логічним наслідком судового засідання на превеликий жаль для подружжя Сігал стала відмова судом у всіх заявлених клопотаннях з боку їхнього адвоката та призначення справи до вирішення по суті, що сподіваємось прискорить ухвалення Законного рішення по справі.

Нагадаємо, у результаті безвідповідального господарювання, халатного відношення та повної безконтрольності за циклами виробничого процесу на філіях підприємств ТОВ «Комплекс Агромарс» з боку власників подружжя Сігал та керівників дочірніх підприємств, у листопаді 2017 року на території філії «Гаврилівський птахівничий комплекс», що розташована в межах Вишгородського району Київської області, сталася задуха, яка спричинила одночасну загибель 75 тис голів курчат-бройлерів.

Десятки тисяч тонн тушок підприємство не змогло утилізувати належним чином, і пішло по шляху найменшого опору: трупи вивезли і «прикопали» на полях на території Гавриловської сільради. Інакше кажучи, власники ТОВ «Комплекс Агромарс» Євген і Марина Сігал, директор філії «Гаврилівський птахівничий комплекс» організували масштабний могильник загиблої птиці.

За даними обставинами у листопаді 2017 р. було порушено кримінальне провадження №12017110150001095 за ст.236 «Порушення правил екологічної безпеки» КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Євген Сігал за хабар працівникам Офісу генерального прокурора, який склав семизначну суму в долларах США, купив собі та своїй дружині звільнення від кримінальної відповідальності за скоєний злочин. Інакше кажучи, після передачі хабара правоохоронцям, відносно Євгена та Марини Сігал було закрито кримінальну справу, згідно попередніх домовленостей. Замість себе органам досудового розслідування вони «надали» працівників ТОВ «Комплекс Агромарс» Івана Зазулю та Олексія Марченка, які замість подружжя Сігал «взяли» провину на себе та в майбутньому мали б понести кримінальну відповідальність

Відтак, менше ніж через рік після оголошення підозри Сігалам та Зазулі, прокурор Генпрокуратури 6 лютого 2019 року виніс постанову про закриття кримінального провадження стосовно Євгена та Марини Сігал.

Постає питання, чому відповідно до журналістського розслідування за фактом надання хабару за закриття справи «пташиний могильник» досі не було відповідної реакції з Офісу генерального прокурора?