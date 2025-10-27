Ситуація в Покровську критична, туди направили підрозділи ГУР

Бойова обстановка в Покровську залишається надзвичайно напруженою. Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко пише , що до міста направлено спецпідрозділи ГУР.

За наказом начальника ГУР Кирила Буданова підрозділи вже прибули до Покровська та розпочали виконання бойових завдань у взаємодії з частинами ЗСУ. Головними завданнями спецпризначенців зараз є відбиття атак російських штурмових груп, які діють у Покровську та його околицях.

Залучення сил воєнної розвідки свідчить про критичність бойової обстановки у Покровську. «Для вирішення найбільших проблем знову відправляється ГУР», – пише військовий та блогер Сергій Місюра.

