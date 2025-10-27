Ситуація в Покровську критична, туди направили підрозділи ГУР

Бойова обстановка в Покровську залишається надзвичайно напруженою. Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко пише, що до міста направлено спецпідрозділи ГУР.
За наказом начальника ГУР Кирила Буданова підрозділи вже прибули до Покровська та розпочали виконання бойових завдань у взаємодії з частинами ЗСУ. Головними завданнями спецпризначенців зараз є відбиття атак російських штурмових груп, які діють у Покровську та його околицях.
Залучення сил воєнної розвідки свідчить про критичність бойової обстановки у Покровську. «Для вирішення найбільших проблем знову відправляється ГУР», – пише військовий та блогер Сергій Місюра.
