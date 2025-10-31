Справжній скандал розгорається навколо головного державного інспектора столичного Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства. Його судитимуть за кричуще порушення антикорупційного законодавства – декларування недостовірної інформації на загальну суму, що перевищує 3,7 мільйона гривень, інформує Завтра.UA.

Замість чесності – повне нехтування законом

Прокурорами Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 33-річного посадовця Держрибагентства. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Слідство встановило, що під час подачі щорічної декларації за 2024 рік, держслужбовець свідомо “забув” вказати значні активи, оформлені на його дружину.

Квартира площею 98,2 кв. м у Броварах під Києвом, вартістю близько 3,5 млн грн.

площею 98,2 кв. м у Броварах під Києвом, вартістю близько 3,5 млн грн. Нежитлова будівля .

. Земельна ділянка .

. Автомобіль, вартість якого в договорі купівлі-продажу була занижена кілька разів.

Понад 500 прожиткових мінімумів: недбалість чи умисне збагачення?

Загальна сума незадекларованого майна перевищує 3,7 млн грн, що становить понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Такі масштаби “забудькуватості” з боку високопосадовця Держрибагентства викликають серйозні підозри щодо його доброчесності.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР), яке завершило розслідування, не лише виявили факт недостовірного декларування, але й ініціювали перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) питання про стягнення виявлених активів у дохід держави. Це свідчить про те, що слідчі підозрюють: майно могло бути набуте незаконним шляхом.

Яке покарання чекає на інспектора?

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Санкція ч. 1 ст. 366-2 КК України передбачає для посадовця покарання у вигляді:

Штрафу від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Або обмеження волі на строк до двох років, з обов’язковим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Ця справа є черговим нагадуванням про те, що корупція в державних органах залишається однією з найгостріших проблем, а правоохоронні органи продовжують боротьбу з тими, хто вирішив, що державна служба – це спосіб незаконного збагачення.

