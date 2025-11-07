Російські війська масовано атакували Запоріжжя та Чугуїв, спричинивши руйнування цивільних об’єктів та масштабні пожежі. У ніч проти п’ятниці ворог спрямував ударні БПЛА на мирні міста, залишивши по собі вибиті вікна в житлових будинках, пошкоджені навчальні заклади та підприємства, а також сильні пожежі, інформує Завтра.UA.

На щастя, станом на ранок інформації про постраждалих не надходило.

Масована атака на Чугуїв: Понад 10 БПЛА поцілили в підприємство та навчальний заклад

Чугуїв, що на Харківщині, пережив потужну нічну атаку. Міський голова Галина Мінаєва повідомила, що окупанти спрямували на місто більше ніж 10 безпілотників.

Цілі атаки: За попередніми даними, постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад .

За попередніми даними, постраждали . Наслідки: На місцях влучань виникли сильні пожежі .

На місцях влучань виникли . Пошкодження: Поблизу навчального закладу також пошкоджена низка приватних житлових будинків.

Екстрені служби оперативно прибули на місця влучань і вживають відповідних заходів для ліквідації наслідків.

Запоріжжя: пошкоджені будинки та дитячий садок

Обласний центр Запоріжжя також опинився під ударом російських окупантів.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки нічної атаки:

«Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя. Наразі інформації про постраждалих не надходило», – написав Федоров.

Окупанти поцілили по обласному центру, завдавши шкоди саме цивільним об’єктам. Пошкоджені приватні будинки та дитячий садок.

Нічна атака російських військ з використанням БПЛА була спрямована на цивільну інфраструктуру Запорізької та Харківської областей, призвівши до значних руйнувань, але, за попередніми даними, минулася без жертв серед населення.

Нагадаймо, вчора ворог атакував Кам’янське: “шахед” розніс п’ятиповерхівку – понад 20 вибухів і поранені.