Дніпропетровщина та Запорізький район опинилися під масованим ударом ворожих БПЛА. У Кам’янському дрон влучив у житлову п’ятиповерхівку, спричинивши пожежу. Місцеві жителі повідомляли про понад 20 вибухів, інформує Завтра.UA.

Масований удар по Кам’янському: влучання у багатоповерхівку

Увечері в середу, 5 листопада, у місті Кам’янське Дніпропетровської області прогриміла серія потужних вибухів на тлі чергової атаки російських безпілотних літальних апаратів.

За інформацією журналіста Андрія Цапієнка, один із ворожих дронів, ймовірно “Шахед”, влучив у житлову п’ятиповерхівку. Унаслідок влучання у будинку почалася пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що в місті пролунало понад 20 вибухів.

“Один із дронів влучив у багатоповерхівку, є поранені,” – пише Андрій Цапієнко.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували кілька груп ворожих БПЛА, що рухалися курсом на Дніпро та Кам’янське. Моніторингові канали зазначали, що вибухи з Кам’янського доносилися до Дніпра, який розташований за 30 кілометрів.

За попередніми даними, під атакою також опинилася критична інфраструктура міста. На декількох локаціях після влучань було видно пожежі. Офіційних коментарів від влади щодо наслідків наразі не надходило, інформація уточнюється.

Обстріл Запорізького району: постраждала жінка

Того ж вечора, 5 листопада, російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району.

Унаслідок обстрілу постраждала 37-річна жінка у Малокатеринівці, яка, втім, від госпіталізації відмовилася. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, один із яких був зруйнований без подальшого загоряння.

Також внаслідок удару за іншою адресою сталося займання житлового будинку та пошкодження господарчої споруди. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

