Черги на кордоні України 15 липня: де найбільше авто на виїзд до ЄС

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У середу, 15 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіїв попередили про можливі затримки на кордоні та закликали враховувати нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 15 липня

Сьогодні, 15 липня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

“Ягодин” – 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

“Устилуг” – 65 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Угринів” – 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Рава-Руська” – 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Грушів” – 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Краківець” – 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Шегині” – 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

“Смільниця” – 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Нижанковичі” -10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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“Малий Березний” -15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

“Ужгород” – 15 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

“Малі Селменці” – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

“Тиса” – 15 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Дзвінкове” – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

“Косино” – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

“Лужанка” – 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Вилок” – 10 л/а, 0 пішоходів;

“Велика Паладь” – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

“Дякове” – 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Солотвино” – 0 л/а, 0 пішоходів;

“Порубне” – 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Красноїльськ” – 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Дяківці” – 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

“Мамалига” – 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

“Кельменці” – 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що витрата пального у 2026 році залишається одним із ключових критеріїв під час вибору автомобіля. Багато покупців звертають увагу на економічні гібриди та компактні моделі для міста, однак на ринку також є авто, у яких паливна ефективність відійшла на другий план. Такі машини створюють заради максимальної потужності, високої швидкості, виняткових позашляхових характеристик або престижу, через що їхнє споживання пального може бути порівнянним із витратами великих вантажних автомобілів.

Новини.LIVE також писали, що в Україні набирає обертів підготовка до поетапного повернення обов’язкового технічного огляду легкових автомобілів у рамках адаптації до стандартів Європейського Союзу. Оновлена система перевірок передбачатиме жорсткіші вимоги та активне використання цифрових технологій. Водіям радять завчасно підготувати свої авто до проходження контролю, адже значна частина українського автопарку може не пройти тестування через технічний стан машин.