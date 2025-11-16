В ОАЕ стрімко зростає інтерес до енергоефективних та кліматично стійких рішень у забудові. Як зазначає експерт з комерційної нерухомості Роксолана Пиртко, країна переходить до нової моделі міського розвитку, де технологічні та екологічні підходи стають базовими елементами проєктування.

Роксолана Пиртко відзначає, що такі проекти, як Masdar City, стали практичним прикладом того, як архітектурні рішення можуть зменшувати теплове навантаження та підвищувати комфорт мешканців у регіоні, де температура влітку перевищує 45°C. Вузькі вулиці, тіньові коридори, перфоровані фасади та системи збору конденсату – ці рішення формують новий стандарт забудови.

За словами Роксолани Пиртко, подібні практики активно впроваджуються і в The Sustainable City у Дубаї, де більшість енергопотреб покривають сонячні панелі, а самі житлові комплекси спроєктовані так, щоб мінімізувати витрати на охолодження. Вона наголошує, що такі рішення вже перестали бути експериментами — це стає стандартом ринку, який підтримують і девелопери, і муніципальні влади.

Окрему увагу експерт приділяє темі водних ресурсів. Вона підкреслює, що технології сонячного опріснення стають ключовою частиною нових інфраструктурних проєктів. На її думку, такі об’єкти, як Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, відкривають можливість для переходу на водопостачання, повністю забезпечене чистою енергією до 2030 року.

Роксолана Пиртко також зазначає, що сучасні житлові райони інтегрують смарт-мережі, локальні системи очищення води, датчики споживання енергії та зелені дахи — елементи, які знижують експлуатаційні витрати та підвищують ринкову привабливість нерухомості.

На думку експерта, зміна міського планування в ОАЕ має і значний економічний ефект. За даними Dubai Land Department, об’єкти класу sustainable мають на 8–12% вищу ринкову вартість. Це пояснює, чому інвестори з Європи та Азії все активніше звертають увагу на «зелені» проєкти.

Роксолана Пиртко підсумовує, що екологічна трансформація в ОАЕ вже стала частиною довгострокової стратегії розвитку міст. За її оцінкою, поєднання технологій, економічних стимулів та реальних кліматичних потреб формує новий стандарт ринку нерухомості у регіоні.