Єрмак знову атакує Буданова руками Верещук, – політолог

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прагне замінити начальника ГУР Кирила Буданова на лояльну до себе фігуру і використовує заради реалізації цього задуму свою заступницю Ірину Верещук. Вона нещодавно озвучила звинувачення на адресу начальника ГУР щодо сповільнення процесу обміну полоненими. Про це відзначає на своїй сторінці у Facebook політолог Володимир Цибулько.

За його словами, претензії на адресу Буданова Верещук виголосила під час однієї з онлайн конференцій.

«Нещодавно в мережі з’явилось цікаве відео онлайн конференції, де Верещук дуже своєрідно коментує проблеми, які виникають при обміні полонених. Головним винуватцем всіх негараздів (ред. – судячи з виступу Верещук) призначено саме Кирила Буданова», – пише Цибулько.

По інформації політолога, Банкова незадоволена проведенням обміну по «Стамбульським домовленостям» і намагається назвати «головним винуватцем в цій історії» саме начальника ГУР.

«Мова про формат 1000 на 1000. Претензії до цього обміну з боку команди Єрмака: серед звільнених не було азовців. І винен в цьому, на їхню думку, Буданов. Бо саме він керує штабом, який займається обмінами», – пояснює Цибулько.

Сам фахівець називає бажання звільнити бійців «Азову» правильним, а от логіку звинувачень Верещук дивною. Адже за словами політолога, такі умови обміну свого часу погоджували якраз Андрій Єрмак та Рустем Умєров.

Тому він впевнений, що подібні претензії на адресу Буданова слід розцінювати як чергову спробу скомпрометувати начальника ГУР заради подальшої його заміни на більш лояльну фігуру, в чому персонально зацікавлений керівник ОП Андрій Єрмак. Крім того, політолог констатує, що з обмінами є й інші проблеми. А тому намагання Єрмака через Верещук зробити саме Буданова «винним», – це ще й спроба відвести персональний негатив від самого Єрмака у разі розслідування ефективності обмінів, – переконаний Цибулько.

