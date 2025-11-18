У медіа повʼязали російського олігарха зі “списку Кремля” Данила Хачатурова з агробізнесом Костюшко і Бабіча в Житомирській області

Колишній російський олігарх і співвласник страхової компанії “Росгосстрах”, яка нині перебуває під санкціями США, Данил Хачатуров є фактичним власником низки аграрних компаній в Житомирській області. Про це йдеться в публікації видання Коротко.Про. За даними видання, ще в середині 2010-х він почав виводити кошти із “Росгосстраху” та дочірніх бізнесів, в тому числі і з української філії компанії – страхової «Провідна». Частину з них він інвестував в аграрний бізнес депутатки облради Ірини Костюшко.

Видання відзначає, що в Україну було інвестовано частину коштів, які Хачатуров вивів з росії через офшорні компанії після анексії Криму та початку війни на Донбасі, “В цей же період США вносять Хачатурова до так званого “списку Кремля” – переліку високопоставлених російських бізнесменів, прямо наближених до влади. Цей список створений Міністерством фінансів США у межах закону CAATSA 2017 року. Ім’я Хачатурова стоїть там поряд із такими фігурами, як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Самвел Карапетян”, – додає видання.

З 200 млн доларів, які Хачатуров вивів в офшори, частина коштів опинилась в Україні. Йдеться про низку аграрних компаній, що орендують декілька тисяч гектарів землі в Житомирській області і формально входять до групи “Зоря Агро Групп” депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко. “Агросектор – галузь, де походження грошей рідко перевіряють на політичну чистоту, а також де “відмивання” коштів через схеми сірого експорту, повернення ПДВ чи тіньової суборенди ділянок є звичною справою”, – додає видання.

Для Хачатурова така “інвестиція” дає можливість капіталу з походженням у росії принаймні сховатися за іноземними юрисдикціями і згодом перестати бути токсичним, мінімізує прямі зв’язки з РФ у публічних реєстрах, рятує активи від арешту і стягнення на користь кредиторів. “Крім того, фасадні звʼязки депутата Житомирської облради, члена профільної комісії, що якраз і займається питанням розподілу земель та регулювання цих питань на рівні регіону – Ірини Костюшко – мали б забезпечити інвестиціям “пасивність”, “автономність” та безпеку”, – йдеться в статті.

Ключовим власником “Зорі” зі сторони Хачатурова сьогодні є кіпрський офшор Amagere Holdings Limited. Це компанія з орбіти “Росгосстраху”, яка ще у 2010-х роках почала брати участь у девелоперських проєктах “РГС Недвижимость” – профільної структури російського страховика, яка інвестувала в нерухомість в Москві, Нижньому Новгороді, а також в курортних містах типу Сочі на березі Чорного моря в Краснодарському краї.

В 2020 році, згідно з даними звітності компанії, її починають різко “накачувати” грошима: зі 120 тис. доларів капітал зростає до 1,2 млн доларів, йдеться в статті. А в наступному році – додається ще 6 млн доларів боргу, і разом ці кошти інвестуються в компанії “Зорі”. “Тобто фактично, гроші “Росгосстраху” зараз працюють в Україні, на полях Житомирщини”, – сказано в матеріалі. Видання наводить на підтвердження виписки з даних кіпрського реєстру.

“З початком повномасштабного вторгнення росії, через фінансові прорахунки і шахрайські схеми Костюшко та Бабіча, які працюють в обхід офіційних протоколів, компанії групи “Зоря Агро Групп” почали стрімко втрачати свої позиції. Почалися і серйозні репутаційні проблеми, які стали для Хачатурова несподіванкою. Зʼясувалось, що Костюшко та її структури незаконно заволодівали цілими сільськогосподарськими підприємствам із їх угіддями, позбавляючи селян законного права на їхні паї. Щонайменше 500 га земель Коростенської громади використовувалися протягом 12 років поза законом. Кримінальне провадження за фактом шахрайства за участі керівництва фірм та представників місцевої влади здійснюється за статтями, що передбачають позбавлення волі на строк до 8 років. Також ЗМІ зʼясували, що компанії Костюшко-Бабіча, куди інвестував свої оффшорні кошти Хачатуров, брали участь в незаконних схемах експорту сільськогосподарської продукції за кордон в обхід правил та з ухиленням від сплати податків”, – сказано в матеріалі.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили і дані про те, що й сам Хачатуров не до кінця “попрощався” з “кремлівським пулом” олігархів. “Йдеться про ґроно компаній, які – як і Amagere – обслуговуються на Кіпрі формальною директоркою Деметрою Ставріноу. Крім структур “Росгосстраха”, які і досі перебувають у неї “на балансі”. Деметра Ставріноу виконує функції контролю й для інших компаній, що належать не просто росіянам, а крупним олігархам (Михайлу Фрідману та Михайлу Гуцерієву), які перебувають під санкціями за сприяння путінському режиму”, – додає видання. На декілька очолюваних Ставріноу компаній прямо накладено санкції, через що сама вона опинилась в міжнародному реєстрі OpenSanctions. Щонайменше дві фірми, які очолює Деметра Ставріноу є підсанкційними саме в Україні. Таким чином, уже і для Костюшко із Бабічем співпраця Хачатурова може обернутися мʼяко кажучи неприємностями. Адже тепер ітиметься про роботу із підсанкційними структурами, що може призвести до вторинних санкцій з боку тих же США. Що максимально ускладнить не лише експорт, але й навіть розрахунки із селянами за використовувані паї. А Ірина Костюшко та Павло Бабіч можуть постати перед судом через звʼязок з підсанкційними особами та антиукраінську діяльність.