Тінь над фон дер Ляєн: європейську еліту сколихнув гучний скандал із грошима ЄС

Шахрайство з коштами Європейського Союзу, що може спричинити найбільшу кризу довіри за десятиліття, стало причиною затримання трьох осіб, включаючи ексголову дипломатичної служби ЄС Федеріку Могеріні. Європейська прокуратура (ЄППО) повідомила, що розслідування стосується шахрайської схеми між Європейською службою зовнішніх дій (ЄВС) та Коледжем Європи, інформує Завтра.UA.

В рамках операції було проведено обшуки у Брюсселі та Брюгге, в будинках підозрюваних. Згідно з бельгійським законодавством, поки не буде доведена винуватість чиновникам ЄС не оголошують підозру.

Що відомо про хід розслідування

Європейська прокуратура заявила, що її розслідування зосереджено на “дев’ятимісячній програмі навчання для молодших дипломатів” та її тендерному процесі у 2021 та 2022 роках, який дипломатична служба ЄС надала Коледжу Європи.

“Розслідування зосереджене на тому, чи були Коледж Європи та/або їхні представники заздалегідь поінформовані про критерії відбору тендерної процедури та чи мали вони достатні підстави вважати, що їм буде надано реалізацію проєкту, до офіційного опублікування Європейською службою зовнішніх дій оголошення про тендер”, – йдеться в повідомленні Європейської прокуратури.

Також слідчі повідомляють, що існують “серйозні підозри” щодо порушення правил чесної конкуренції, а також “що конфіденційна інформація, пов’язана з поточними закупівлями, була передана одному з кандидатів, які брали участь у тендері”. За словами ЄППО, факти, що розслідуються, можуть являти собою “шахрайство із закупівлями, корупцію, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці”.

Хто така Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні була Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки з 2014 по 2019 рік.

До того, як обійняти посаду головного дипломатичного представника Євросоюзу, 52-річна лівоцентристська італійська політикиня провела шість років у парламенті Італії. У 2020 році її було призначено ректором Коледжу Європи, а також вона є директором Дипломатичної академії Європейського Союзу.

2 грудня Могеріні була затримана в рамках розслідування, проте того ж дня ексочільницю євродипломатії відпустили після допиту. Слідчий суддя має 48 годин з початку допиту, щоб вирішити питання про подальші дії.

В передчутті найбільшої кризи ЄС за десятиліття

Розслідування факту шахрайства ставить Урсулу фон дер Ляєн у дуже скрутне становище, пише Politico. Видання зазначає, що президентка Єврокомісії може бути також втягненою у скандал, який сягає її перших років на посаді.

“На карту поставлена довіра до наших інституцій”, – сказала Манон Обрі, співголова партії Ліві в Європейському парламенті. Якщо ці звинувачення будуть доведені, це спровокує найбільший скандал, який охопить Брюссель з часів масової відставки Комісії Жака Сантера в 1999 році через звинувачення у фінансових зловживаннях.

Видання зазначає, що розслідування шахрайства ризикує призвести до найбільшої кризи ЄС за десятиліття. Джерела повідомили журналістам, що воно також загострить і без того напружені стосунки між фон дер Ляєн та нинішньою головою Європейської служби зовнішніх дій, високим представником ЄС Каєю Каллас.

