Скандал навколо заморожених активів: Брюссель шантажує Європу

Європейські уряди висловлюють рішучу відмову надавати Бельгії безстрокові та необмежені фінансові гарантії, яких вимагає Брюссель для покриття ризиків, пов’язаних із використанням заморожених російських активів. Це небажання може поставити під загрозу переговори щодо плану ЄС про надання Україні позик під ці активи перед вирішальним самітом у грудні. Про це пише Politico, інформує Завтра.UA.

Бельгія вимагає «бланшовий чек»

Бельгія, на території якої зберігається близько 140 мільярдів євро знерухомлених російських державних активів, наполягає на тому, щоб країни-члени ЄС надали їй фінансові гарантії, що перевищують цю суму і можуть бути виплачені протягом кількох днів. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вимагає, щоб термін дії цих гарантій був довшим за термін дії санкцій ЄС проти Росії. Та посилається на побоювання щодо можливої ​​помсти з боку Кремля, який може подати до суду щодо розміщення активів.

Уряди європейських країн звинувачують Бельгію у надмірних вимогах. Вони не готові підписатися під тим, що називають «бланшовим чеком». Він може призвести до необхідності виплат мільярдів євро через роки після закінчення війни, якщо рішення суду виявиться несприятливим.

«Якщо [гарантії] безкінечні та безмежні, то на що ми вплутуємось?» — зазначив один із дипломатів ЄС. Інший дипломат додав, що «для багатьох держав-членів політично важко видати цей незаповнений чек».

Терміни та альтернативи

Це питання виникло в критичний момент: Європейська комісія поспішає представити правову базу для кредиту, щоб забезпечити, що військовий бюджет України не буде спустошений у квітні. Лідери ЄС мають обговорити це питання на зустрічі в середині грудня.

«Ми просуваємо нашу роботу для задоволення фінансових потреб України», – написала президент Комісії Урсула фон дер Ляєн на X у понеділок, оголошуючи про плани подати законодавчі пропозиції цього тижня.

Для забезпечення політичної підтримки Комісія показала деяким послам ЄС частини своєї правової пропозиції, але конкретну суму гарантій залишила невизначеною.

Якщо прогресу не буде досягнуто, найімовірнішою альтернативою є випуск більшої кількості боргових зобов’язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України. Однак ця ідея непопулярна серед більшості урядів, оскільки вона передбачає використання грошей платників податків.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас висловила розуміння скрутного становища Бельгії, але не запропонувала негайного вирішення: «Я не применшую занепокоєння, які має Бельгія, але ми можемо вирішити ці проблеми, взяти їх на себе та працювати над життєздатним рішенням».

