“Влада хоче позбавити вчителів надбавок з їхніх “копійчаних зарплат”, –  голова федерації профспілок Бизов

Голова федерації профспілок України Сергій Бизов оприлюднив відеозвернення, у якому попередив про загрозу скасування надбавок вчителям.

На YouTube каналі ProUA він закликав владу відмовитися від рішень, що погіршують умови праці вчителів. Про це пише видання ПолітАрена.

За словами Бизова, до нього звернувся голова профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов, повідомивши про ініціативи, які можуть позбавити освітян надбавок, збільшити навантаження та зробити їх більш залежними від системи.

Бизов підкреслив, що профспілки різних галузей уже висловили підтримку освітянам. За його словами, “працівники державних установ, культури, шахтарі, металурги, а також члени правоохоронних підрозділів готові стати пліч-о-пліч з вчителями у боротьбі за їхні права”.

Бизов наголосив, що профспілковий рух не дозволить ухвалювати рішення, які шкодять учителям та знецінюють їхню працю:

“Освітянин, який навчає наших дітей, має отримувати гідну зарплату. У нього також є родина. Ми не будемо дозволяти принижувати профспілки. Національний рух об’єднується навколо освітян, щоб кожен відчув силу солідарності”, – сказав він.