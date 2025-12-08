Триумфальная победа Руха U-16 на Al Ahly International Cup – стратегия Григория Козловского дает феноменальные результаты

Воспитанники Академии «Руха» 2010 года рождения продемонстрировали невероятный характер и мастерство, завоевав золото на престижном международном турнире Al Ahly International Cup в Египте. По словам Григория Козловского, основателя «Руха, ребята доказали, что украинский футбол способен конкурировать с лучшими мировыми школами, оставив позади грандов из Европы и Африки.

Этот успех стал возможен не только благодаря таланту юных футболистов и тренеров, но и благодаря титаническому труду и дальновидности основателя футбольного клуба и Академии «Рух». Именно системный подход и неустанная поддержка Григория Петровича Козловского превратили мечту о сильной футбольной Академии в реальность, которая уже сегодня гремит победами на международной арене.

Путь чемпионов к золотым медалям в Каире был впечатляющим

На групповом этапе желто-черные показали настоящий боевой дух, одержав важнейшие победы над египетскими Клеопатрой и хозяевами турнира Аль-Ахли с одинаковым счетом 2:1.

Особого внимания заслуживает фантастическая победа над немецким грандом — леверкузенским Байером (2:1), где наши ребята показали футбол европейского уровня.

Выйдя в плей-офф со второго места, подопечные Назара Савицкого и Сергея Хижего не оставили шансов соперникам: в четвертьфинале уверенно одолели ZED (2:0), а в полуфинале разобрались с грозным Мамелоди Саундаунз (3:1).

Финал стал настоящим триллером: в напряженном поединке против Аль-Ахли основное время завершилось без голов, но в серии пенальти нервы у львовян оказались крепче — 6:5 в пользу «Рух».

Результат инвестиций Козловского в развитие детей

Этот триумф — не случайность, а закономерный результат колоссальных инвестиций в развитие детей, которые делает Григорий Козловский. Как отметил сам основатель клуба, эта победа является четким маркером того, что Академия выбрала правильный вектор развития.

«Победа в таком турнире — своеобразный маркер того, что Академия «Рух» выбрала правильный вектор развития и доказывает это результатами на футбольном поле. Браво, чемпионы!» — поздравил воспитанников Козловский.

Григорий Петрович Козловский продолжает строить будущее украинского футбола. Его амбициозные планы впечатляют масштабом: строительство современной базы для тысячи детей, открытие филиала британской школы, запуск инновационных гибридных полей и возведение первого на западе Украины полноразмерного крытого манежа.

Все это делается для того, чтобы юные таланты имели лучшие условия в мире. Это общая большая победа.