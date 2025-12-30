Буданов має піти у відставку через загибель командира РДК, — блогерка

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, повинен негайно подати у відставку після загибелі командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Нікітіна, відомого як Вайт Рекс. Про це на власній сторінці у Facebook заявила блогерка Альона Яхно підкреслюючи, що причиною таких трагічних подій стали серйозні прорахунки в управлінні зі сторони ГУР, які не можна пояснити виключно умовами воєнного часу.

За словами Яхно, Вайт Рекс був фігурою стратегічного значення.

«Це була ідеологічно мотивована, послідовна і жорстка особистість. Під його керівництвом РДК став унікальним явищем: збройним формуванням росіян, які воюють проти РФ на боці України», — відзначила блогерка додаючи, що «він був кісткою в горлі для путінської пропаганди».

На її думку, загибель Вайт Рекса це не просто чергова втрата на фронті, це фіаско для ГУР. Після таких втрат керівники зазвичай подають у відставку. Як колись після удару Росії по навчальному підрозділу та загибелі 12 військових, подав у відставку командувач Сухопутних військ Драпатий,— нагадала Яхно.

«Якщо Кирило Буданов справді вважає себе керівником «нового покоління» розвідки, він має подати у відставку. І не чекати поки Зеленський примусить його до цього рішення. Бо смерть Вайт Рекса — це не лише трагедія, це лакмусовий папірець стану управління», — резюмувала вона.

