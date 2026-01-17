Готується інформаційна атака проти дружини Буданова, – політичний експерт

Політичний експерт Володимир Цибулько на Facebook пише про підготовку нового інформаційного удару проти Кирила Буданова, за яким, за його словами, стоїть Андрій Єрмак, а ключову роль у сценарії відіграє його ставленик у СБУ Олександр Поклад. Про це пише видання Фром.

«Інсайдери шепочуть: готується новий «вкид». Але не по самому Буданову — він, як не крути, тефлоновий. Чорнуха до нього не липне. Тож ціль — Маріанна Буданова. Навіщо це Покладу? Боржок Єрмаку? Демонстрація нового потенціалу? У команді Зеленського послуги, як відомо, пам’ятають недовго», – пише Цибулько.

Експерт зазначає, що Єрмак «отримав нокдаун, не фігуральний — політичний» і «шукає варіанти реваншу».

«Але Єрмак — не з тих, хто здається. Він перечекав у своєму кутку рингу — вже поза Офісом Президента, де «все під його контролем», — і тепер, схоже, шукає варіанти реваншу», – пише експерт.

Цибулько нагадав, що отруєння дружини очільника ГУР Буданова вже намагалися звести до насмішок і мемів. «Типова технологія: якщо не можеш зламати — висміюй. Не спрацювало», — пише блогер.

Цибулько зазначає, що «далі все за методичкою: “всеїдні” експерти, телеграм-помийки, новинарні сайти, синхронні заголовки».

На думку автора, «це вже не просто політика. Це небезпечна гра на внутрішньому фронті».

Фото: Elle.ua

#Буданов #інформаційнаатака #Єрмак #Поклад #політика #ГУР #СБУ