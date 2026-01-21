ЗМІ – екс-заступник Генпрокурора Мамедов веде інформаційну кампанію проти голови ОП Буданова

Колишній заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов може стояти за медіакампанією, спрямованою проти керівника Офісу Президента Кирила Буданова, повідомляють «Новини» з посиланням на українських експертів.

За даними видання, Мамедов має вплив на редакційну політику «Української правди» через особисті зв’язки із шеф-редакторкою Севгіль Мусаєвою.

Окрім дискредитації Буданова, екс-заступник Генпрокурора нібито займається формуванням позитивного іміджу першого заступника голови СБУ Олександра Поклада, якого раніше ЗМІ пов’язували з низкою скандалів.

Як зазначає польський аналітик Марчін Вишневський, на якого посилаються «Новини», в обмін на ці медіа зусилля Мамедов розраховує отримати високу посаду в правоохоронній системі.

Військовий експерт Андрій Васильчук називає ситуацію «питанням національної безпеки» та наголошує, що внутрішні розборки за впливи посеред війни створюють вразливості, які може використати ворог.

Гюндуз Мамедов обіймав посаду заступника Генпрокурора у 2019-2021 роках. Його молодший брат Ельчин Мамедов є генеральним директором SOCAR Україна.