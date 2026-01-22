Міжнародна асоціація адвокатів з кримінальних справ підтримала обрання адвоката Шевчука до конкурсної комісії з обрання заступника керівника САП

Міжнародна асоціація адвокатів з кримінальних справ (ICBA) привітала включення адвоката Олексія Шевчука до складу комісії з обрання заступника керівника САП. ICBA вважає це важливою гарантією прозорості та суспільної довіри до конкурсних процедур. Про це повідомляє УНН.

Міжнародна асоціація адвокатів з кримінальних справ (ICBA) висловила свої вітання українській юридичній професійній спільноті у зв’язку з включенням Олексія Шевчука, речника Національної асоціації адвокатів України (НААУ), до складу конкурсної комісії, відповідальної за вибір заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – йдеться в заяві.

ICBA зазначила, що участь представника української адвокатури в такій комісії є важливою гарантією інституційного балансу, прозорості та суспільної довіри до чесності конкурсних процедур призначення в рамках антикорупційної системи. На думку Асоціації, рішення, які формують вище керівництво в ключових прокурорських установах, повинні бути обґрунтовані широким, професійним представництвом та чітким зобов’язанням щодо належної правової процедури.

ICBA також наголосила, що рішення Генерального прокурора включити речника НААУ до відповідної комісії є розсудливим та відповідає стандартам демократичного управління.

Забезпечення належного представництва всіх ключових правових установ та професійних організацій допомагає захистити незалежність процесів відбору, зменшує ризик неналежного впливу та підтримує неупереджені результати, засновані на заслугах – вважають в ICBA.

В Асоціації наголосили, що змістовне залучення професійної юридичної спільноти посилює підзвітність та зміцнює основи верховенства права, необхідні для ефективного функціонування САП та ширшої антикорупційної архітектури України.

Нагадаємо

Адвокат Олексій Шевчук відкинув інформацію про те, що його призначення до складу комісії з обрання заступника керівника САП відбулося поза відповідним конкурсним добором.

Повідомляю, що я як речник Національної асоціації адвокатів України та адвокат пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів України та був обраний і рекомендований на посаду одного з членів конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – повідомив Шевчук.

Додамо

27 листопада 2025 року Рада прокурорів України (РПУ) оголосила про початок формування Конкурсної комісії, яка проведе відкритий конкурс на посаду заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Всі охочі могли подати свої кандидатури до 4 грудня. Після відбору кандидатів до членів комісії їх список передається Радою прокурорів на затвердження Генеральному прокурору.