Офіційна позиція ТОВ “Підприємство “Київ” щодо виселення політичної партії “Європейська Солідарність”

ТОВ «Підприємство «Київ» опублікувало офіційну позицію щодо виселення політичної партії «Європейська Солідарність» з вулиці Лаврська, 16 в м. Києві:

Судовий процес про виселення Політичної партії «Європейська Солідарність» з головного офісу загальною площею 1 674,27 кв. м. триває з липня 2023 року. Власником зазначених приміщень є ТОВ «Підприємство «Київ».

2 квітня 2025 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення про виселення. Після ухвалення рішення партія звернулася до суду із заявою про відстрочення виконання для добровільного звільнення приміщень до 3 березня 2026 року. Суд надав таку можливість.

Строк відстрочення спливає 3 березня 2026 року.

Жодні нові договори оренди між Політичною партією «Європейська Солідарність» не укладались. Документи, які нібито були підписані 16 січня 2026 року Бурмакою Сергієм Володимировичем удень спроби рейдерського захоплення, суд визнав такими, що не створюють правових наслідків для Товариства.

Кошти, які, за заявами політичної партії, були перераховані на користь Товариства у дні спроби рейдерського захоплення, у той же день були перераховані далі на користь компанії, повʼязаної з бенефіціаром політичної партії.

ТОВ «Підприємство «Київ» діє виключно в межах закону та забезпечує виконання обовʼязкового судового рішення.