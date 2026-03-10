Зеленському подавали згенерований ШІ “компромат” на Буданова – джерела

Протягом 2025 року президенту Володимиру Зеленському подавали сфальсифіковані «звіти» про нібито прослуховування його кабінету та телефонних розмов, а також про «контакти» і «переміщення» начальника ГУР Кирила Буданова. Значна частина цих матеріалів була згенерована за допомогою систем штучного інтелекту, повідомляють джерела.

За їхніми даними, основним ініціатором підготовки таких матеріалів у 2025 році був тодішній керівник ОП Андрій Єрмак. Він подавав їх главі держави як нібито результати контролю над діяльністю керівника військової розвідки.

Безпосереднє виконання, за інформацією співрозмовників, було покладене на заступника Голови СБУ Олександра Поклада. Саме він запропонував використовувати для створення «звітів» технології штучного інтелекту, зокрема системи на кшталт ChatGPT. Замість повноцінних аудіозаписів нібито прослуханих розмов президенту подавали короткі письмові «витяги».

За даними джерел, метою такої кампанії могло бути формування у президента враження, що його оточення нібито веде проти нього приховану діяльність, а також загострення конфліктів усередині військово-політичної еліти.

Водночас, співрозмовники зазначають, що діяльність начальника ГУР традиційно перебуває під жорстким режимом безпеки, а його контакти, переміщення та комунікації захищені професійними протоколами розвідки.

Джерела також стверджують, що після відставки Андрія Єрмака фальшиві «звіти» продовжують надходити. Однак нове керівництво Офісу президента обізнане з їхнім існуванням і змістом.

#Буданов #ГУР #розвідка #політика #Україна #ШІ #інформаційнавійнa #ОП #Єрмак

#нацбезпека #дезінформація #фейк