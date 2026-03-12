Експортер квасолі до Європи з Житомирщини виявився повʼязаним із підсанкційним російським бізнесменом Фуксом – ЗМІ

Компанія-виробник бобових з Житомирської області із земельним банком 4,5 тис. га, СТОВ “Надія ВП”, має прямі звʼязки із підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та його скандальним партнером Андрієм Волковим. Про це йдеться в публікації видання kp.ua.

Волков та Фукс – власники компанії “Інвестохіллс Веста”, що займалась скуповуванням проблемних активів. Зокрема, одних тільки активів проблемних банків, виставлених на продаж Фондом гарантування вкладів було куплено з дисконтом в 95-99% на 100 млрд грн. Проте після запровадження Україною санкцій щодо Фукса за незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також через кримінальні справи щодо несплати податків – компанію вивели в штучне банкрутство, а бізнес перереєстрували на ірландський фонд, нагадує видання.

Звʼязок СТОВ “Надія ВП” з Волковим і Фуксом прослідковується через формального бенефіціарного власника квасолевої компанії Святослава Болінського. Згідно з даними YouControl, Болінський – через ТОВ “Блік Трейд” – купив СТОВ “Надія ВП” у Лампракіса Лазоса, колишнього топ-менеджера швейцарської трейдингової компанії Louis Dreyfus. Журналісти зʼясували, що до березня 2026 року власником ТОВ “Блік Трейд” був сам Болінський, зараз фірму переписали на киянина Андрія Волинського і Руслана Горобця з Хмельницької області. Згідно з даними YouControl, Горобець зараз також є підписантом у збанкрутілій ТОВ “ФК Інвестохіллс Веста”. Болінський згідно з даними порталу Судова влада, представляв інтереси “Інвестохіллс” в судових процесах ще в 2020-2021 роках, додає видання. Також він є або був директором або формальним засновником у низці інших компаній, де кінцевим бенефіціаром був прямо зазначений Андрій Волков. Наприклад, це ТОВ “Зелений Лан Інвест”, ТОВ “ДП Київміськдовідка”.

Також журналісти знайшли рекламну публікацію за 2024 рік, в якій Болінський стверджує, що вигадав спосіб прискорено отримати відшкодування збитків від війни росії проти України для українських компаній. Адвокат пропонував стягувати збитки з підсанкційних осіб. “Іронічно, що в 2024 році санкції проти Павла Фукса, який, за даними правоохоронних органів, є бенефіціаром “Інвестохіллс”, продовжили ще на 10 років. Під санкціями – але уже на 50 років – перебуває і формальний бенефіціарний власник низки фірм з групи “Інвестохіллс” у минулому – кіпріот Антоніу Константінос. Як і багато номінальних директорів з Кіпру, він обслуговує десятки компаній. Проте найбільш “видатною” є Blossom Trading LTD з Великобританії. Справа в тому, що цією фірмою формально володіють Ольга Борисова та Віталій Бриль. В медіа їх згадують як підставних осіб Ігоря Левітіна – помічника російського диктатора володимира путіна, колишнього міністра транспорту рф, який зараз і сам перебуває під санкціями США та Канади”, – відзначає видання.

Видання нагадує, що Павло Фукс є фігурантом кримінальної справи про систематичне ухилення від сплати податків, а “Інвестохіллс” – скандалів, повʼязаних із заволодінням низкою активів Костянтина Жеваго (“Росава”, “Білоцерківська ТЕЦ”, “АвтоКраз”), активами китайської Vostok Solar / CNBM, T.B.Fruit, незаконними забудовами, “накрученими” боргами Київського метрополітена за купівлю вагонів метро на початку 2010-х років тощо. Фукс також є фігурантом розслідувань на основі витоків файлів FinCen, відповідно до яких він за “хабар” у $1 млн отримував ділянку в середмісті Москви під забудову.

“Навряд чи власники паїв, які здають в оренду наділи компанії, напряму підконтрольній росіянину, який мав бізнес-інтереси в Москві і зараз перебуває під санкціями України за незаконний доступ до її природних ресурсів – знали про те, хто платить за користування їхніми ділянками. Однак Служба безпеки України цілком може звернути їхню увагу, а також увагу міжнародних контрагентів СТОВ “Надія ВП”, що взаємодія з підсанкційними громадянами країни агресора може розглядатися як пособництво терористичній діяльності, колабораціонізм та фінансування війни”, – резюмує видання.