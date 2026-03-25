Сенсація з Мюнхена – як Григорій Козловський будує майбутнє українського футболу — «Рух» U-16 переміг «Баварію»

У той час, коли український футбол переживає складні часи, у Мюнхені пролунала гучна заява про його майбутнє. Юнацька команда ФК «Рух» U-16 здобула впевнену перемогу над однією з найсильніших академій Європи — Баварія, обігравши мюнхенців із рахунком 2:0.
Та головне у цій історії — не лише результат, а системна робота, яку вибудовує Григорій Козловський, перетворюючи Академію «Руху» на один із найдинамічніших футбольних центрів України.
Перемога, яка говорить більше, ніж рахунок
Спаринг у Мюнхені став серйозним випробуванням для «жовто-чорних». Суперник виставив не лише гравців 2010 року народження, а й кількох футболістів старшої вікової категорії.
Втім команда під керівництвом Назара Савицького продемонструвала зрілий футбол: Ілля Бодак відкрив рахунок після ефектної комбінації, а Артем Федушко подвоїв перевагу дальнім ударом.
«Баварія» зуміла відзначитися лише раз, але гол не зарахували через офсайд. У підсумку — 2:0 на користь українців.
Ця перемога стала не випадковістю, а підтвердженням системного росту Академії «Руху» на чолі з Григорієм Козловським, яка дедалі частіше заявляє про себе на міжнародному рівні.
Григорій Козловський: «Це не просто матч — це про ДНК українців»
Особливий акцент під час поїздки зробив Григорій Козловський, який особисто супроводжував команду.
Перед грою юні футболісти відвідали могилу Степан Бандера у Мюнхені — символічний момент, який, за словами Григорія Козловського, мав глибше значення, ніж просто екскурсія:
«Це не туристична поїздка. Тут лежить коріння України. Ви маєте відчути, що ви частина великої незалежної країни… Показати світу, хто такі українці».
Цей крок підкреслює філософію розвитку клубу — виховання не лише футболістів, а й свідомих громадян.
Мюнхен як точка росту
Поїздка до Мюнхен стала для «Руху» більше, ніж просто матчем. Команда провела спаринг із топ-академією Європи, відвідала інфраструктуру «Баварії», побувала на матчі Ліги чемпіонів на «Альянц-Арені».
Цей досвід дозволив порівняти рівень підготовки та зрозуміти напрям розвитку. Як зазначив Григорій Петрович Козловський, деякі елементи, побачені в Німеччині, незабаром будуть впроваджені у Львові.
Академія «Руху» — один із найдинамічніших проєктів
Сьогодні Академія «Руху» демонструє стабільний прогрес:
- регулярні міжнародні матчі
- сучасний підхід до підготовки
- акцент на інтенсивний, європейський стиль гри
Перемога над «Баварією» лише підтвердила правильність обраного курсу.
«Це говорить про те, що український футбол має майбутнє. Зірочки ростуть, і я тішуся, що академія добре працює», — наголосив Григорій Козловський.
Символічний сигнал Європі
Тріумф у Мюнхені — це не просто результат юнацького спарингу. Це сигнал: навіть у складних умовах український футбол здатен розвиватися, конкурувати і перемагати.
І ключову роль у цьому відіграють люди, які інвестують у майбутнє — такі як Григорій Козловський.