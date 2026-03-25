Сенсація з Мюнхена – як Григорій Козловський будує майбутнє українського футболу — «Рух» U-16 переміг «Баварію»

У той час, коли український футбол переживає складні часи, у Мюнхені пролунала гучна заява про його майбутнє. Юнацька команда ФК «Рух» U-16 здобула впевнену перемогу над однією з найсильніших академій Європи — Баварія, обігравши мюнхенців із рахунком 2:0.

Та головне у цій історії — не лише результат, а системна робота, яку вибудовує Григорій Козловський, перетворюючи Академію «Руху» на один із найдинамічніших футбольних центрів України.

Перемога, яка говорить більше, ніж рахунок

Спаринг у Мюнхені став серйозним випробуванням для «жовто-чорних». Суперник виставив не лише гравців 2010 року народження, а й кількох футболістів старшої вікової категорії.

Втім команда під керівництвом Назара Савицького продемонструвала зрілий футбол: Ілля Бодак відкрив рахунок після ефектної комбінації, а Артем Федушко подвоїв перевагу дальнім ударом.

«Баварія» зуміла відзначитися лише раз, але гол не зарахували через офсайд. У підсумку — 2:0 на користь українців.

Ця перемога стала не випадковістю, а підтвердженням системного росту Академії «Руху» на чолі з Григорієм Козловським, яка дедалі частіше заявляє про себе на міжнародному рівні.

Григорій Козловський: «Це не просто матч — це про ДНК українців»

Особливий акцент під час поїздки зробив Григорій Козловський, який особисто супроводжував команду.

Перед грою юні футболісти відвідали могилу Степан Бандера у Мюнхені — символічний момент, який, за словами Григорія Козловського, мав глибше значення, ніж просто екскурсія:

«Це не туристична поїздка. Тут лежить коріння України. Ви маєте відчути, що ви частина великої незалежної країни… Показати світу, хто такі українці».

Цей крок підкреслює філософію розвитку клубу — виховання не лише футболістів, а й свідомих громадян.

Мюнхен як точка росту

Поїздка до Мюнхен стала для «Руху» більше, ніж просто матчем. Команда провела спаринг із топ-академією Європи, відвідала інфраструктуру «Баварії», побувала на матчі Ліги чемпіонів на «Альянц-Арені».

Цей досвід дозволив порівняти рівень підготовки та зрозуміти напрям розвитку. Як зазначив Григорій Петрович Козловський, деякі елементи, побачені в Німеччині, незабаром будуть впроваджені у Львові.

Академія «Руху» — один із найдинамічніших проєктів

Сьогодні Академія «Руху» демонструє стабільний прогрес:

регулярні міжнародні матчі

сучасний підхід до підготовки

акцент на інтенсивний, європейський стиль гри

Перемога над «Баварією» лише підтвердила правильність обраного курсу.

«Це говорить про те, що український футбол має майбутнє. Зірочки ростуть, і я тішуся, що академія добре працює», — наголосив Григорій Козловський.

Символічний сигнал Європі

Тріумф у Мюнхені — це не просто результат юнацького спарингу. Це сигнал: навіть у складних умовах український футбол здатен розвиватися, конкурувати і перемагати.

І ключову роль у цьому відіграють люди, які інвестують у майбутнє — такі як Григорій Козловський.