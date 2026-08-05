Сибіга заявив, що північнокорейські ракетні установки у РФ можуть стати військовою ціллю

Сибіга про північнокорейські ракетні установки в РФ: Якщо їх розгорнуть — вони стануть законною військовою ціллю

Реакція має бути не лише дипломатичною, наголосив очільник МЗС. Він додав, що поглиблення військової співпраці Москви та Пхеньяна становить загрозу не лише для України, а й для безпеки Індо-Тихоокеанського регіону.

Сибіга повідомив, що Україна перебуває в постійному контакті з Японією та Південною Кореєю, для яких співпраця Росії та КНДР також створює серйозні безпекові ризики.

Міністр наголосив, що відповіддю міжнародної спільноти мають стати посилення санкцій, подальша ізоляція режиму в Північній Кореї та консолідація зусиль для тиску на Росію з метою припинення війни.

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