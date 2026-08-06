Уночі 6 серпня 2026 року армія РФ обстріляла Суми

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Автор Микола Завтрогляд

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Сумщини

У ніч проти четверга, 6 серпня, армія РФ завдала чотирьох ударів по Сумах керованими авіабомбами. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура міста. Постраждали щонайменше двоє людей — їм надають необхідну допомогу. 

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Уночі 6 серпня 2026 року РФ обстріляла Суми
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки нічного обстрілу Сум 6 серпня 

Зазнали пошкоджень багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Вибило сотні вікон.

Наразі ліквідовують наслідки обстрілу та обстежують територію, яка зазнала атаки. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна повідомляв, що вранці 5 серпня Херсон опинився під ударом безпілотників. У Корабельному районі постраждали двоє людей. У Центральному районі під обстріл потрапила вантажівка. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на соцмережі писав, що в ніч проти 5 серпня дрони атакували місто Алексин у Тульській області. Зазнав удару один із найбільших розподільчих центрів Wildberries у РФ. Спалахнула пожежа.

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