Реал має намір запропонувати ПСЖ значну суму за Дембеле

Усман Дембеле на тренуванні. Фото: Reuters

Атакувальний півзахисник французького “ПСЖ” Усман Дембеле після ЧС-2026 може приєднатися до мадридського “Реала“. Президент іспанського клубу Флорентіно Перес продовжує шукати підкріплення для команди. “Бланкос” готові заплатити за вінгера значну суму.

“Реал” має намір посилити склад щонайменше однією зіркою цього літа, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на TRT Spor.

Флорентіно Перес уже домовився з Дензелом Дюмфрісом про перехід до “Реала“, але попереду у клубу більш гучний трансфер. Президент “королівського клубу” пообіцяв, що готовий витратити на нову зірку 150 млн євро.

Усман Дембеле після перемоги в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters

Інтерес “Реала” до Дембеле

Французький вінгер, який до переходу в “ПСЖ” виступав за “Барселону“, є чинним володарем “Золотого м’яча“. У нього залишилося два роки за контрактом із французьким клубом, який може розглянути варіант із продажем гравця.

У минулому сезоні Усман Дембеле провів за “ПСЖ” 37 матчів, у яких забив 19 голів та зробив 10 результативних передач. Раніше “Реал” не зміг домовитися про трансфери Майкла Олісе та Хуліана Альвареса.

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