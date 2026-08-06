В Україні 5 серпня 2026 року у 21-й раз відбулися мітинги проти відставки Михайла Федорова

Мітинг у Львові 5 серпня 2026 року. Фото: Суспільне Львів/Олена Данило

У середу, 5 серпня, в Україні знову відбулися акції протестів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. До протестів долучилися жителів більшості міст, зокрема Києва, Львова, Одеси, Черкас, Дніпра, Івано-Франківська, Рівного, Харкова і Тернополя. Мітинги тривають уже 21-й день поспіль.

Про це з посиланням на Суспільне повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про мітинги проти відставки Федорова 5 серпня

На початку поточного тижня Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо кадрових змін, але вони не стосувалися повернення Михайла Федорова на посаду очільника оборонного відомства, тому пікети не припиняються.

Учасники акції протесту в Ужгороді 5 серпня 2026 року. Фото: Суспільне Ужгород

В Івано-Франківську люди вийшли на мітинг, тримаючи в руках картонки з написами “Питань багато, відповідей нема”, “Повернути Федорова і звільнити Сирського — зроблено лише половину!”, “Набридли ці пики, повертайте туза!”

Одна з учасників мітингу в Івано-Франківську 5 серпня 2026 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Протестувальники наголосили: попри те, що Сирський уже не є головнокомандувачем ЗСУ, головна вимога — повернення Федорова до Міноборони — залишається незмінною.

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Акція протесту в Івано-Франківську 5 серпня 2026 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Дніпрі щонайменше 50 людей влаштували тиху акцію. Організатори зазначили, що люди втомилися кричати — сподіваються: якщо їх не чують, то принаймні побачать.

Мітинг у Дніпрі 5 серпня 2026 року. Фото: Dnipro.media

У Львові до протесту біля пам’ятника Тарасу Шевченка долучилися близько півтора сотні людей. На картонках учасники мітингу написали: “Дайте ефективним працювати”, “Федоров — наш МО”, “Картону багато. Часу мало”, “Дайте Федорову робити”. На відміну від дніпрян львів’яни обрали гучний формат акції — скандували гасла “Федоров — міністр оборони!” та “Поверніть!”

Акція протесту у Львові 5 серпня 2026 року. Фото: Суспільне Львів/Олена Данило

Акція на площі Поштовій в Ужгороді пройшла за участю лише 12 людей, але мітингувальники зазначили, що зазвичай протестувальників понад три десятки. Пікетувальники скандували: “Почути народ — це не слабкість”, “Нічого для ветеранів без ветеранів”, “Реформи хочеться” тощо.

Мітинг в Ужгороді 5 серпня 2026 року. Фото: Суспільне Ужгород

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 4 серпня в Україні теж відбулися акції за повернення Михайла Федорова. Зокрема, мітинг відбувся в Києві. До протесту долучилися близько 120 людей.

Також Новини.LIVE писав про заяву Федорова. Ексміністр вважає, що його звільнення може бути пов’язаним із реформами у сфері оборонних закупівель. Перебудова у відомостві зачепила інтереси впливових груп.