Зеленський: РФ випустила за тиждень 3,7 тис. засобів ураження

Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Протягом останнього тижня російські війська значно посилили повітряні атаки на Україну. За сім днів окупанти застосували майже дві тисячі ударних безпілотників, тисячі авіабомб і ракети різних типів. На цьому тлі Україна розраховує на додаткову підтримку партнерів у сфері протиповітряної оборони та посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Президент назвав кількість ракет, дронів і КАБів, якими РФ атакувала Україну

За словами глави держави, лише за тиждень Росія випустила по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. Ці удари щодня спрямовуються по українських містах, громадах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Президент наголосив, що Україна готується до серії міжнародних зустрічей із партнерами, під час яких обговорюватимуться питання зміцнення оборонних спроможностей країни.

“Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами”, — зазначив Зеленський.

Читайте також:

Серед ключових потреб України глава держави назвав додаткові системи протиповітряної оборони, розвиток далекобійних можливостей, розширення співпраці у форматі Drone Deals та посилення санкцій проти Росії.

“Передусім потрібна підтримка ППО та нашої далекобійності, розширення співпраці у форматі Drone Deals та подальше посилення санкційного тиску на Росію”, — наголосив він.

Зеленський додав, що лише спільний тиск союзників і подальша підтримка України можуть наблизити справедливий та тривалий мир.

Як писали Новини.LIVE, протягом минулої доби РФ масовано атакувала Дніпропетровщину. Три райони зазнали значних руйнувань. РФ била дронами, артилерією та авіабомбами.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента повідомляли про успішні удари по енергетиці та промисловості Росії. Зокрема було уражено підприємство “Азот” у Тульській області та нафтовий об’єкт у Ярославській області.