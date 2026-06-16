Велика Британія посилює санкції проти російського тіньового флоту

Володимир Зеленський і Кір Стармер. Фото: Reuters

Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час неї сторони обговорили подальшу підтримку України та нові санкційні кроки проти Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Володимира Зеленського.

Які рішення ухвалили Україна та Велика Британія щодо підтримки та санкцій проти Росії

За словами глави держави, Велика Британія ухвалила нові важливі рішення на підтримку України, зокрема щодо посилення тиску на російський тіньовий флот. Він подякував британській стороні за постійну допомогу, зазначивши, що такі кроки наближають справедливий мир.

Під час переговорів українська сторона також поінформувала Кіра Стармера про наслідки нещодавніх російських обстрілів. Окрему увагу приділили питанням зміцнення протиповітряної оборони України та подальших напрямів міжнародної підтримки.

Крім того, сторони обговорили можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври, а також реалізацію домовленостей, досягнутих під час зустрічей у форматі G7.

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Новини.LIVE повідомляли, що суд у Лондоні визнав двох громадян України винними у підпалі майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вирок у справі буде оголошено 19 червня.

Новини.LIVE інформували, що в Ла-Манші британські сили зупинили нафтовий танкер, який, за даними Лондона, може належати до так званого “тіньового флоту” Росії. Операцію було проведено за наказом прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У британському уряді заявили, що це є черговим кроком у протидії схемам обходу санкцій, запроваджених проти РФ.