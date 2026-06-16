Впав у кому: на Закарпатті розслідують смерть чоловіка після ТЦК

Затримання чоловіка. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з ТЦК та СП на Закарпатті. Підставою для відкриття провадження стала інформація, поширена в медіа та соціальних мережах, щодо можливого застосування до чоловіка насильства під час перебування в цьому закладі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Державне бюро розслідувань.

Що відомо про смерть 29-річного чоловіка у Воловецькому ТЦК на Закарпатті

За даними слідства, під час перебування у ТЦК він скаржився на різке погіршення самопочуття, у зв’язку з чим його двічі доставляли до медичного закладу для огляду. Після першого обстеження чоловіка виписали та повернули до установи.

Наступного дня у нього раптово зупинилося серце. Чоловіка госпіталізували у критичному стані, після чого він впав у кому. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану), слідчі перевіряють усі обставини інциденту.

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Окремо правоохоронці встановлюють, чи були дотримані протоколи надання медичної допомоги, а також аналізують дії посадових осіб ТЦК та СП під час перебування чоловіка в установі.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

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Новини.LIVE повідомляли, що на Закарпатті заступник начальника Хустського територіального центру комплектування та соціальної підтримки В’ячеслав Дворський задекларував значні статки. Зокрема, у декларації він вказав власний автобус, два джерела заробітної плати та понад 3 мільйони гривень заощаджень.