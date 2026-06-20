Муссоліні, Горті і Шредер: кого Польща не позбавила Ордена Білого Орла

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер і диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

У п’ятницю, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського лідера Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, і все через назву одного з українських підрозділів. При цьому Польща не позбавила ордену тих, хто в минулому знищував польську державу.

Новини.LIVE зібрало історичну справу проте, кого з історичних персон не позбавили ордена

Що таке Орден Білого Орла і хто його може отримати

Орден Білого Орла є найвищою державною відзнакою Польщі. Ним нагороджують осіб, які зробили особлива заслуги на благо польської держави, а також сприяли розвитку міжнародних відносин та зміцненню авторитету країни.

Нагороду заснували ще у 1705 році, в після відновлення польської незалежності її повернули до офіційної системи державних відзнак. Орден можуть отримати не лише громадяни Польщі, а й іноземці, серед яких — глави держав і видатні політичні діячі.

Орден Білого Орла вважається символом найвищої державної довіри Польщі та належить до одної з найпрестижніших відзнак у країні.

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Кого з історичних персон Польща так і не позбавила ордену

У 1920-1930-х роках Польща відзначила Орденом Білого Орла низку керівників авторитарних держав, які згодом стали союзниками нацистської Німеччини. При цьому жодного з них так і не позбавили цієї нагороди. Серед таких:

Філіп Петен (1922) — маршал Франції, який після капітуляції країни у 1940 році співпрацював із нацистським режимом та став союзником Адольфа Гітлера;

Хірохіто (1922) — імператор Японії, який розв’язав Другу світову війну разом з Гітлером;

Беніто Муссоліні (1923) — очільник фашистської Італії та один із союзників Гітлера в Європі;

Міклош Горті (1929) — регент Угорщини та фактичний керівник країни, і союзник Гітлера.

Також варто перейти і в сучасну історію. Зокрема, у 2002 році орден кавалером Ордена Білого Орла колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який досі залишається близьким союзником диктатора РФ Володимира Путіна. І навіть після початку повномасштабної війни Росії проти України він досі має орден.

Показово, що єдиною особою в історії, яку позбавили Ордена Білого Орла, був колишній прем’єр-міністр Польщі Вінценті Вітос. Це сталося у 1931 році через його опозицію до встановленого Юзефом Пілсудським диктаторського режиму. Проте після смерті Пілсудського нагороду Вітосу було повернуто.

Як відреагували в Україні на позбавлення ордену Зеленського

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав рішення польського лідера скандальним, вказавши, що Навроцький б’є не тих.

У своєму Facebook він згадав двох історичних лідерів, які знищували польську державу і які досі мають Орден Білого Орла. Зокрема, це російська імператриця Катерина II та вже згаданий лідер фашистської Італії Беніто Муссоліні.

“Що об’єднує цих двох людей, яких розділяють більше 150 років? Катерина ІІ знищила польську державу під час поділів, остаточно — у 1795 році. Муссоліні підтримував Гітлера, коли той знищував польську державу у 1939 році. Обоє досі залишаються кавалерами найвищої польської нагороди — Ордену Білого Орла”, — йдеться у повідомленні.

Проте, як пише Кулеба, Навроцький вирішив, що саме Володимир Зеленський має бути позбавлений цього ордену.

“Не тих б’єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький. Українці, зберігаймо спокій. На все свій час”, — резюмував колишній очільник МЗС України.

Пост Кулеби. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Причиною такого кроку стала згода Зеленського на присвоєння одному з підрозділів ЗСУ назви “Героїв УПА”.

Також ми писали, що глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував таке рішення польської сторони. Він зазначив, що такий крок є стратегічною помилкою та грає на користь Росії.