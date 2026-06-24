Як відмити пластикові вікна від жовтизни за п’ять хвилин: домашній засіб

Миття пластикових вікон від жовтизни. Колаж: Новини.LIVE

Навіть сучасні пластикові вікна з часом можуть втратити свою білизну через пил, жировий наліт, кіптяву, дим, сонце або ж недостатній догляд. Коли пластик набуває неприємного жовтуватого відтінку, багато хто одразу береться за сильнодійні хімічні засоби. Та насправді повернути свіжий вигляд вікнам можна за допомогою домашнього розчину, який коштує копійки і є на кожній кухні.

Новини.LIVE ділиться головним секретом білосніжних пластикових вікон.

Яким засобом відмити пожовклі пластикові рами

Найдоступніший та найефективніший засіб від жовтизни пластикових рам — звичайна харчова сода. Вона м’яко видаляє забруднення, не дряпає поверхню та не шкодить пластику.

Для приготування очищувального розчину необхідно:

5 ст. л. харчової соди;

2 л теплої води.

Як використовувати:

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Повністю розчиніть соду у воді. Змочіть у суміші м’яку губку або ганчірку з мікрофібри. Протріть рами, стулки й підвіконня. Особливу увагу варто приділити місцям, де жовтизна помітна найбільше. За кілька хвилин поверхню можна протерти чистою вологою серветкою та витерти насухо.

Яких засобів краще уникати

Щоб не зіпсувати пластикові вікна, не рекомендується використовувати:

абразивні порошки;

металеві щітки та жорсткі губки;

концентровані розчинники;

засоби з високим вмістом хлору;

агресивні кислоти.

Подібна хімія може залишити подряпини, зробити пластик тьмяним або пошкодити ущільнювачі, які відповідають за герметичність вікна.

Як надовго зберегти чистоту вікон

Фахівці радять очищати пластикові рами не рідше одного разу на місяць. Регулярний догляд не дозволяє забрудненням накопичуватися та в’їдатися у поверхню, а сам пластик довше зберігає свіжий і доглянутий вигляд. А простий содовий розчин стане безпечним помічником, який допоможе повернути рамам охайність.

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