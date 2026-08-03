Буданов: Україна переходить від прохань про допомогу до спільного виробництва зброї

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов взяв участь у щорічній нараді очільників закордонних дипломатичних установ. Він закликав дипломатів зосередити зусилля на забезпеченні Сил оборони озброєнням та побудові довгострокових економічних відносин на міжнародній арені. Головним завданням для місій залишається постачання ракет-перехоплювачів для захисту неба та зброї для фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

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