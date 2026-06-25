Очоа повторив рекорд Мессі та Роналду за кількістю чемпіонатів світу

Гільєрмо Очоа. Фото: Reuters

Воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа встановив унікальне досягнення на чемпіонаті світу-2026. 40-річний голкіпер став третім футболістом в історії, який зіграв на шести мундіалях, повторивши рекорд Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Про рекорд Очоа повідомив портал Новини.LIVE.

Гільєрмо Очоа. Фото: Reuters

Очоа зрівнявся з легендами футболу

Історичне досягнення мексиканець оформив у матчі третього туру групового етапу проти Чехії. Очоа розпочав поєдинок на лаві запасних, але вийшов на поле після заміни та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:0.

Завдяки цій появі голкіпер офіційно став учасником шостого чемпіонату світу у своїй кар’єрі. Раніше такого показника досягли лише капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Уперше Очоа потрапив до заявки збірної Мексики ще на чемпіонат світу 2006 року. Також він був у складі команди на ЧС-2010, однак в обох випадках так і не провів на полі жодної хвилини.

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Основним воротарем збірної Мексики Очоа став на чемпіонаті світу 2014 року. Відтоді він регулярно захищає ворота національної команди на світових першостях і став одним із символів мексиканського футболу.

Перемога над Чехією дозволила збірній Мексики вийти до плейоф з першого місця в групі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що чемпіонат світу з футболу прикрасила дівчина зірки збірної Англії.

Також Новини.LIVE повідомив, що Ліонель Мессі може зіграти на чемпіонаті світу-2030, коли йому буде 43 роки.