В’їзд у Польщу для українців: 5 питань, які турбують туристів у 2026 році

Перетин кордону Польщі. Фото: Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців стикаються з проблемами на кордоні з Польщею. Наших громадян відмовляються пропускати без підтвердження платоспроможності чи наявності конкретних документів. Ми зібрали найважливішу інформацію про правила в’їзду на територію Європейського Союзу влітку 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати українці про перетин польського кордону.

Мінімальна сума готівки

Туристу дуже пощастить, якщо на кордоні його не запитають про готівку. Закон вимагає надавати підтвердження платоспроможності, тобто показувати суму коштів, якої повинно вистачити на весь період запланованого перебування в Польщі.

Мінімальні суми, які необхідно накопичити українцям, становлять:

300 злотих (3 600 грн) — для подорожі, яка триватиме не більше чотирьох днів;

75 злотих (900 грн) — на кожен день перебування в Польщі, якщо тривалість перевищує чотири дні.

Загалом краще взяти більше готівки, ніж вимагається, аби прикордонники не змогли вас звинуватити у порушенні вимог.

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Підтвердження місця проживання

Одним із головних документів, які треба взяти в дорогу (окрім паспорта та медичного страхування), є підтвердження свого проживання за кордоном. Навіть якщо йдеться про транзит територією Польщі.

Українка розповіла історію у соціальній мережі Threads, як планувала зупинитися у брата в Чехії на два дні для подальшого вильоту до Італії. Однак вона не мала ні запрошення від родича, ані бронювання готельного номера на вказаний період.

Тому на польському кордоні її зупинили. Навіть якщо турист планує зупинитися в Польщі на один день, йому потрібно забронювати номер у хостелі чи надати запрошення на проживання.

Квиток для повернення додому

Інший важливий документ, без якого можуть не пропустити в Польщу — це зворотний квиток в Україну. Його часто вимагають від мандрівників, які подорожують пасажирським автобусом або поїздом.

У разі відсутності документа необхідно пред’явити суму, еквівалентну вартості квитка, але не менше 200 злотих (2 400 грн). Це мінімальний розмір готівки для громадян країн, які прибули до Польщі з сусідньої держави.

Кому можуть відмовити у в’їзді в Польщу

Підстав для заборони на перетин кордону існує чимало. Серед найбільш поширених виділяють:

відсутність достатньої суми готівки;

відсутність медичного страхування;

перевезення заборонених товарів;

відсутність підтвердження мети подорожі;

відмова здати біометричні дані.

Знову-таки, цей перелік не вичерпний і додатково включає проблеми з документами, порушення правил в’їзду в ЄС, попередню депортацію з обмеженням на подальший перетин кордону, відсутність зворотного квитка та ін.

Плата за перетин кордону

В четвертому кварталі 2026 року планується запуск системи ETIAS, яка передбачає обов’язкове оформлення дозволу на в’їзд в Європейський Союз для українців без візи чи дозволу на проживання. Вартість документу буде становити 20 євро, а подавати запит на видачу доведеться кожні три роки.

ETIAS надає дозвіл на перебування в ЄС до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду, тобто тривалість подорожей за безвізовим режимом на зміниться. Варто зауважити, що відвідування Кіпру не включається до загального строку, а розраховується окремо.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть заборонити перетин кордону з боргами. Закон не обмежує виїзд українців, які мають непогашені кредити чи аліменти. Однак заборону може видати суд на підставі відкритого виконавчого провадження.

Також Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну суму готівки необхідно мати для в’їзду в Німеччину станом на 2026 рік. Йдеться про ліміт 45 євро на кожен день запланованого перебування. Якщо готівки не вистачає, перетин кордону можуть заборонити.