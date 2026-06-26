“Віденський пакт” 2.0: чи готують Зеленський та Залужний спільний сценарій?

Альянс президента України Володимира Зеленського та колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного наразі виглядає як політична теорія, однак цілком може стати для України своєрідним «Віденським пактом 2.0.», з розподілом політичних ролей. Про це написав політичний аналітик Олег Постернак у Facebook.

“Розмови про альянс Зеленського і Залужного виглядають теорією, але ж в ній може бути своя логіка, яка багатьом невідома”, – зазначив Постернак.

Постернак нагадав, що в українській політичній історії вже були приклади альянсів і неформальних домовленостей, зокрема так званий “віденський пакт” Петра Порошенка і Віталія Кличка.

“Почнемо з того, що в політичній історії України повно прикладів політичних альянсів і таємних пактів. Знаю, що першим в голову всім прийде «віденський пакт» Порошенка і Кличка у 2014-му про розподіл ролей на постмайданних виборах”, – написав аналітик.

Окремо Постернак звернув увагу, що після появи версії про можливий союз Зеленського і Залужного в публічному полі з’явилися нові деталі. Зокрема, за його словами, медіарадниця Залужного Оксана Тороп повідомила про нещодавню зустріч між Зеленським і Залужним.

Водночас аналітик зазначив, що синхронні спростування з боку різних політичних середовищ лише показали, що розмови про такий альянс небезпідставні.

На думку Постернака, у разі підтвердження такого сценарію він може суттєво вплинути на політичні розклади в Україні.

«Якщо це виявиться фактом, то я уявляю відчай команди Порошенка, які готові кістми лягти, щоб цього не допустити, адже Залужний – єдиний спосіб їх втриматися у політичній системі впливів. Тому вони найбільш ревносно атакують позицію про альянс. Втратити генерала – втратити все для Порошенка», – зазначив Постернак.

Нагадаємо, дискусія навколо можливого політичного союзу Зеленського і Залужного активізувалася після публікацій у медіа з посиланням на колишнього журналіста BBC News Деніела Пратта. У цих матеріалах ішлося про те, що Зеленський робить ставку на союз із Залужним у своїх планах балотуватися на другий президентський термін.

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