У Херсоні російський дрон влучив у квартиру: поранено чоловіка Новини 27 Червня, 2026 Оновлено: 27 Червня, 2026 Автор Микола Завтрогляд поділіться FacebookXTelegramWhatsApp У Херсоні російський дрон влучив у квартиру: поранено чоловіка поділіться FacebookXTelegramWhatsApp Останні новини Новини Тест ПДР про двосторонній рух, у якому помилилася третина водіїв Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026 Новини Синоптики попередили про дощі і спеку у Харкові 28 червня Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026 Новини У Вінниці вибухнув невідомий предмет: двох дітей госпіталізували Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026 Новини Зарядний пристрій нагрівається: коли тепло може стати загрозою Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026 Ще новини Новини Тест ПДР про двосторонній рух, у якому помилилася третина водіїв Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026 Новини Синоптики попередили про дощі і спеку у Харкові 28 червня Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026 Новини У Вінниці вибухнув невідомий предмет: двох дітей госпіталізували Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026 Новини Зарядний пристрій нагрівається: коли тепло може стати загрозою Микола Завтрогляд - 27 Червня, 2026