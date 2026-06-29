У Запоріжжі дрони РФ атакували ОДА та автобус: є постраждалі, серед них діти

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОДА

У Запоріжжі російські дрони атакували будівлю обласної адміністрації та цивільний автобус. Внаслідок удару є постраждалі, серед них — діти.

Про це повідомив керівник ОДА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Дрони РФ атакували Запоріжжя

За словами Федорова, ворожі війська атакували місто, завдавши удару по Запорізькій ОДА, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже локалізовано. Попередньо, постраждалих там немає.

Заява Івана Федорова. Скріншот: Іван Федоров/Telegram

Ворог атакував Запорізьку ОВА. Фото: Новини.LIVE

Водночас російські сили продовжили атаки на цивільний транспорт. Через вибух дрона біля автобуса поранення отримали пасажири.

Наразі відомо про сім постраждалих у транспорті, серед них дві дитини. Ще чотири людини звернулися по медичну допомогу.

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Пошкоджений автобус. Фото: Запорізька ОДА

Дівчата 14 та 16 років, а також п’ятеро дорослих віком від 23 до 64 років отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють їхній стан.

На місці працюють екстрені служби, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Новини.LIVE повідомляли, що у Запоріжжі російські війська атакували маршрутне таксі безпілотником. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Новини.LIVE інформували, що 28 червня російські війська завдали кількох авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку жінку та дитину. На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи, оскільки внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та прилеглі споруди.