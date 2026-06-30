Гранти на бізнес у 2026 році: хто може отримати до 500 тисяч гривень від держави

Підприємці, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви давно думаєте відкрити власну справу або хочете розширити вже існуючий бізнес, зараз з’явилась хороша новина. Державну програму грантів для підприємців розширили. Тепер отримати до 500 000 гривень можуть, зокрема, жителі Одеської області та міста Славутич.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією в Дії.

Раніше на гроші могли претендувати лише підприємці в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

Яку суму можна отримати

Розмір допомоги залежить від того, скільком працівникам створять нові робочі місця.

До 300 000 гривень можна отримати, якщо взяти на оботи одну людину.

До 500 000 гривень — якщо буде створено щонайменше два нові робочі місця.

Для молоді до 25 років діють особливі умови. Їм готові платити до 150 000 гривень на відкриття власної справи без обов’язкового працевлаштування працівників.

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На що можна витратити гроші

Грантові кошти дозволять використати на:

придбання обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

оренду приміщення;

інші витрати, необхідні для запуску або розвитку бізнесу.

Хто може подати заявку

Допомога розрахована на:

українців, які лише планують відкрити власний бізнес;

діючих ФОПів;

компанії, які працюють на підконтрольній Україні території та не мають боргів перед податковою.

Щоб мати шанс отримати грант, потрібно:

авторизуватися на порталі Дія;

обрати послугу “Грант на власну справу”;

заповнити заявку та бізнес-план;

подати документи;

пройти співбесіду в центрі зайнятості;

дочекатися рішення про фінансування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців може отримати гранти від 33 000 до 125 000 гривень на розвиток сільського господарства. Програма доступна для людей із досвідом у рослинництві або тваринництві. Кошти можна витратити на насіння, добрива, корми, техніку чи ремонт господарства.

Також Новини.LIVE писали про виплату від УВКБ ООН. Мешканці Донецької області можуть отримати від 10 800 гривень на базові потреби — житло, харчі і засоби гігієни. Подати заявку можуть лише ті громадяни, які відповідають визначеним критеріям вразливості та доходу.