Мер Харкова Терехов назвав головну мету повоєнної відбудови

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Успішність відбудови України після війни залежатиме не від економічних графіків чи макропоказників, а від реального покращення умов життя громадян, які щодня страждають від руйнувань та бідності. На цьому наголосив міський голова Харкова та лідер Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, закликавши поставити інтереси звичайних людей у центр кожної державної стратегії відновлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Ігор Терехова.

Терехов назвав пріоритет під час відбудови України

Головним орієнтиром для майбутнього відновлення держави має стати людина та задоволення її щоденних життєвих потреб. Таку позицію озвучив керівник Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

Посадовець переконаний, що презентації не можуть відображати реальний стан справ у країні, якщо вони відірвані від повсякденної реальності громадян. На думку очільника Харкова, саме завдяки повернення комфорту та безпеки для населення суспільство робитиме висновки про результативність роботи влади у сфері регенерації міст та селищ.

Терехов нагадав про масштабні труднощі, з якими через повномасштабне вторгнення зараз змушене жити населення країни.

Читайте також:

“Українські родини несуть на собі основний тягар випробувань війни. Втрати, руйнування, бідність, зневіра і розчарування стали реальністю для мільйонів українців. Тому, коли ми говоримо про відновлення, мова має йти не лише про слайди зі зростанням ВВП, інвестиційні проєкти чи макроекономічні показники. Відновлення — це добробут і гідне життя кожного українця. Саме за цим люди оцінюватимуть успіх відбудови”, — заявив міський голова.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, під час Конференції з питань відновлення України у Гданську міський голова Харкова Ігор Терехов провів низку міжнародних зустрічей, присвячених відбудові міста, зміцненню енергетичної стійкості та залученню фінансової підтримки.

Однією з ключових стала зустріч із головою Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі. Під час переговорів сторони обговорили реалізацію житлових програм, а також подальшу відбудову житлового фонду Харкова, який постраждав унаслідок війни. У міськраді зазначили, що Харків і надалі залишається одним із пріоритетних партнерів Секретаріату, який уже передав місту обладнання загальною вартістю 20 млн євро.

Також стало відомо про залучення Харковом 47 млн євро міжнародної фінансової допомоги. Отримані кошти планують використати для забезпечення фінансової стабільності міста та модернізації системи теплопостачання. Фінансування було надано за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського Союзу в межах програм на посилення стійкості Харкова.