Зідан пояснив ролі Мбаппе та Дембеле у збірній Франції

Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній лідер збірної Франції Зінедін Зідан не вважає Усмана Дембеле та Кіліана Мбаппе прямими конкурентами у складі “триколірних”. Експерт упевнений, що обидва гравці органічно вписуються в гру команди. Вони приносять велику користь на ЧС-2026.

Зідан заявив, що Дембеле та Мбаппе не дублюють функції один одного на полі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L’Equipe.

Екстренер мадридського “Реала” Зінедін Зідан вважає, що збірній Франції пощастило на ЧС-2026. Лідери команди Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле підійшли до турніру у чудовій формі. Обидва роблять великий внесок у перемоги команди, яка виграла всі три матчі на груповому етапі й готується до протистояння в плей-офф зі Швецією.

Зінедін Зідан під час інтерв’ю. Фото: скриншот YouTube

Роль Дембеле та Мбаппе

Обидва лідери збірної Франції претендують на нагороду “Золотий м’яч” за підсумками 2026 року. Також гравці «триколірних» беруть участь у гонці бомбардирів на Кубку світу. Кіліан Мбаппе забив 4 голи, Усман Дембеле встиг забити 3 м’ячі. Однак Зінедін Зідан не вважає цих футболістів конкурентами.

“Усман та Кіліан абсолютно різні. Дембеле дуже скромний, він завжди прислухається до тренера, відпрацьовує в захисті, допомагає партнерам. Мбаппе — більш агресивний гравець на полі. Він із тих, хто здатний за лічені секунди перевернути хід поєдинку. І вони обоє особливі. Один робить команду сильнішою, а інший вміє змінювати історію”, — заявив тренер.

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