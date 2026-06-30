Сирський прокоментував скандал із полком “Скеля”

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно відреагував на гучний скандал навколо 45 окремого штурмового полку “Скеля” через масові небойові смерті новобранців. Керівництво армії відправило до підрозділу комплексну комісію Генштабу та Військової служби правопорядку для тотальної перевірки всіх фактів. Наразі правоохоронні органи вже відкрили кілька кримінальних справ через можливі порушення прав мобілізованих бійців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв’ю ТСН.

Перевірки Генштабу та залучення правоохоронців

Військове керівництво призначило масштабне службове розслідування під керівництвом бригадного генерала Шевченка. Комісія має детально оглянути всі полігони та встановити реальне місцезнаходження осіб, які раніше вчиняли правопорушення у частині.

“Звичайно, це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних силах у воюючій країні. Військовий не повинен гинути в тилу точно, а повинен готуватися до захисту своєї держави“, — сказав Олександр Сирський.

Головком підкреслив, що всі винні у кримінальних чи дисциплінарних порушеннях обов’язково понесуть суворе покарання.

Читайте також:

Правові рішення щодо всього керівного складу штурмового полку будуть ухвалені одразу після завершення роботи слідчих груп.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, скандал спалахнув після публікації матеріалів видання “Бабель” про загибель щонайменше 26 мобілізованих військових у період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Більшість чоловіків померли від серцевих хвороб та пневмонії майже одразу після потрапляння до частини, а родичі заявили про випадки насильства та катувань.

Державне бюро розслідувань уже розпочало власне досудове провадження щодо перевищення службових повноважень командуванням, а командира полку “Скеля” відсторонили від роботи на час розслідування.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також узяв під особистий контроль перевірку інформації про катування мобілізованих бійців у полку “Скеля”.