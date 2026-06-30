Виїзд призовника за кордон: на ВЛК іти не потрібно

Прикордонники перевіряють документи на кордоні. Фото: ДПСУ, mukachevo.net

Призовники, тобто громадяни віком до 23 років, мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Обмежень для них немає. І проходити військово-лікарську комісію для цього не потрібно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Проблеми із виїздом за кордон

Після 24 лютого 2022 року у процесі перетину державного кордону України відбулися суттєві зміни. Ці зміни пов’язані з воєнним станом, оголошеним того ж дня.

Після цього виїзд за кордон був закритий для частини громадян України. Це обмеження стосується громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років.

Виняток складають лише ті громадяни, які мають відстрочки чи бронювання. Також обмеження не стосується тих чоловіків, які не перебувають на військовому обліку.

Читайте також:

ВЛК призовнику для виїзду за кордон: такої вимоги немає

Громадяни, які перебувають у статусі призовника і не досягли 25-річного віку, можуть виїжджати за кордон. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами цього процесу.

Чоловіка, зокрема, зацікавило, чи потрібно йому проходити для виїзду за межі України військово-лікарської комісії. Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що ці процеси жодним чином не пов’язані між собою.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: “ВЛК для виїзду за кордон проходити не потрібно. Крім того, згідно пункту 22 Постанови КМУ №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку“.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон.

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовозобов’язаний до 23 років може виїхати за кордон.

Колишній обмежено придатний, якому не виповнилося 23 років, має право виїжджати за кордон. Разом з тим, він підпадає під мобілізацію, як військовозобов’язаний. Тож перетнути державний кордон він може, але до кордону ТЦК має право мобілізувати такого громадянина.