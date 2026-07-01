Анрі назвав проблему, яка може завадити Франції стати чемпіоном світу

Кіліан Мбаппе та Тьєррі Анрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі застеріг уболівальників команди від передчасних сподівань на титул. Незважаючи на впевнену гру на ЧС-2026, підопічні Дідьє Дешама не грають без помилок. У команди є слабкі сторони.

Анрі вважає, що у французів ще є час вирішити свої проблеми, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Fox Sports.

Збірна Франції впевнено вийшла до 1/8 фіналу Кубка світу, розгромивши Швецію з рахунком 3:0. Кіліан Мбаппе знову оформив дубль і наздогнав аргентинця Лео Мессі у списку найкращих бомбардирів турніру. Однак у підопічних Дідьє Дешама є слабкі сторони, які можуть завадити їм на турнірі.

Анрі не подобається гра в обороні

Екснападник відзначив атаку збірної Франції, яка вже чудово проявила себе на чемпіонаті світу і може принести команді перемогу в турнірі. Однак гра в обороні, на думку Тьєррі Анрі, відрізняється від атаки в гіршу сторону.

“Той самий Майк Меньян загалом — чудовий воротар, але у нього бувають невдалі матчі. Він досить нестабільний. Може стати героєм поєдинку або провалити його. Це вселяє сумніви щодо перспектив Франції”, — заявив Анрі.

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Також Тьєррі відзначив скандал, який стався після матчу зі Швецією. Півзахисник Райан Шеркі відмовився потиснути руку та спілкуватися з головним тренером команди Дідьє Дешамом.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про американську модель, яка стала зіркою ЧС-2026 завдяки контенту в соцмережах.

Також Новини.LIVE писали, що Кіліан Мбаппе розповів про гру збірної Франції та причину впевненої перемоги над Швецією.