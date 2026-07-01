Партнер адвоката Януковича, санкційні справи та гучні фігуранти: кого захищав юрист АО «Авер Лекс» Єніч

Серед клієнтів партнера адвокатського об’єднання, старшим партнером якого є захисник експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилися особи та компанії, що фігурували у санкційних, антикорупційних і резонансних кримінальних справах. Про це свідчать відкриті судові реєстри.

Попри те, що колишній президент України Віктор Янукович уже понад десять років переховується в Росії, його багаторічний адвокат Віталій Сердюк продовжує юридичну діяльність в Україні як старший партнер адвокатського об’єднання «Авер Лекс». Водночас увагу привертає не лише сам Сердюк, а й клієнти його партнерів.

Згідно з відкритими матеріалами судових справ, партнер АО «Авер Лекс» Володимир Єніч у різні роки представляв інтереси осіб і компаній, які намагалися оскаржити санкції Ради національної безпеки і оборони України або були фігурантами резонансних кримінальних та антикорупційних проваджень.

Одним із таких клієнтів був Арташес Саргсян, відомий під прізвиськом «Арташ». У справі №9901/243/21 адвокат представляв його інтереси під час оскарження санкцій РНБО, введених указом Президента України у 2021 році.

Ще одним клієнтом стала компанія QIWI PLC, інтереси якої Єніч представляв у Верховному Суді у справі №990/355/24 щодо скасування санкційних обмежень. У відкритих джерелах компанію пов’язують із російським платіжним бізнесом.

Також адвокат представляв Рустама Хаджієва у справі №9901/497/21. За інформацією OpenSanctions, він перебуває під санкціями РНБО, а медіа раніше повідомляли про його зв’язки з колишнім представником глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні.

Серед санкційних спорів була й справа компанії Limpieza Limited (№990/2/23). За даними OpenSanctions, компанію пов’язують із російським бізнесменом Михайлом Шелковим, який перебуває під українськими санкціями.

Втім, діяльність Володимира Єніча не обмежувалася лише санкційними процесами.

У 2024 році він представляв інтереси колишнього першого заступника директора НАБУ Гізо Углави у справі №320/44697/24. Нагадаємо, Углаву було звільнено після службового розслідування на тлі повідомлень про можливий витік службової інформації.

Серед інших відомих клієнтів адвоката також фігурують колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та ексголова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Останнього у 2023 році затримали детективи НАБУ та прокурори САП за підозрою в одержанні неправомірної вигоди, а у 2025 році Вищий антикорупційний суд визнав його винним.

Водночас сама адвокатська діяльність передбачає право захисника представляти інтереси будь-якого клієнта незалежно від суті обвинувачень чи предмета спору. Разом із тим аналіз відкритих судових реєстрів демонструє, що серед клієнтів партнера АО «Авер Лекс» значну частину становлять особи та компанії, які оскаржували санкції РНБО або були учасниками резонансних кримінальних і антикорупційних справ.

Старшим партнером АО «Авер Лекс» є Віталій Сердюк — багаторічний адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича. Саме він роками представляв його інтереси у справах про державну зраду та інших кримінальних провадженнях після втечі Януковича до Росії.

Крім того, ім’я Сердюка неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях, присвячених його професійним зв’язкам із адвокатом Валентином Рибіним, історії навколо бразильського бізнесмена Карлоса Фудзіями та діяльності проєкту Mining Express. Водночас інформації про повідомлення самому Сердюку про підозру у цих епізодах у відкритих джерелах немає.