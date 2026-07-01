Лубінець заявив про провал політики щодо ВПО та житла

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність окремого державного фінансування для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб і громадян, які готові повертатися в Україну. Він наголосив на відсутності чіткої державної політики щодо ВПО. Також омбудсман звернув увагу на відсутність системного обліку постраждалих від російської агресії.

Про це Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції у середу, 1 липня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець розкритикував державну політику щодо ВПО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні необхідно відокремити державне фінансування для вирішення житлового питання громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб і тих, хто потенційно готовий повертатися в Україну.

За його словами, багато людей, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, не повертаються через невизначеність із житлом і роботою.

“Виділити окреме фінансування для вирішення житлового питання для громадян України. Категорія ВПО, категорії тих, хто готовий повернутися в Україну. Якщо ти все втратив на тимчасово окупованих територіях, ти не знаєш, де ти будеш жити, де ти будеш працювати — ти не повернешся в Україну”, — сказав Лубінець.

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Він додав, що частина громадян готова повертатися за умови доступних умов придбання житла, зокрема іпотечного кредитування.

“Якщо будуть адекватні відсотки, 3% у гривні, ми готові їхати, навіть не доробити за кордоном. Але дайте нам можливість, щоб ми придбали житло і поступово виплачували ці кошти в національній валюті”, — зазначив омбудсман.

Лубінець також заявив, що, на його думку, державна політика щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб є проваленою.

“На мій погляд, урядова державна політика щодо захисту прав ВПО провалена”, — сказав він.

Окремо він звернув увагу на відсутність визначення в законодавстві категорії постраждалих від російської агресії.

“У нас навіть немає дефініції в національному законодавстві: хто такі постраждалі від російської агресії. Хто постраждав — чи ті, хто втратив житло, чи здоров’я, чи рідних військових — немає визначення”, — зазначив Лубінець.

За його словами, в Україні також відсутній повний облік постраждалих.

“У нас немає обліку. Ми досі не розуміємо, яка кількість громадян України постраждала від російської агресії“, — сказав омбудсман.

Він звернув увагу, що офіційна кількість внутрішньо переміщених осіб на рівні 4,6 мільйона не змінюється з початку 2025 року.

Водночас він нагадав, що з початку року розширилися території евакуації, зокрема не лише в межах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а й у Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

“Ми запустили примусову евакуацію не тільки з територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а й з Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини”, — зазначив він.

Лубінець наголосив, що постає питання, куди зникають ці люди зі статистики.

Окремо омбудсман повідомив, що, за даними Офісу, через застосунок “Дія” з реєстру ВПО офіційно знялися 534 тисячі осіб, однак причини цього не верифіковані:

“З реєстру ВПО в “Дії” офіційно знялися 534 тисячі людей. Але там навіть немає верифікації, чому вони це зробили — чи виїхали за кордон, чи втратили статус, чи повернулися на тимчасово окуповані території”.

Новини.LIVE інформували, що раніше Дмитро Лубінець розкритикував урядові рішення щодо захисту внутрішньо переміщених осіб і постраждалих від російської агресії. За його словами, частина документів ухвалюється без чіткого механізму реалізації та визначених джерел фінансування. Він наголосив на необхідності системного та комплексного підходу до підтримки переселенців і постраждалих громадян.

Новини.LIVE також писали, що у травні 2026 року стало відомо, що у Верховній Раді працюють над створенням нового Міністерства людського капіталу, яке має об’єднати державну політику щодо громадян, постраждалих від війни. Воно опікуватиметься внутрішньо переміщеними особами, мешканцями прифронтових територій та українцями, які перебувають за кордоном.